Mart ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? 2021 Mart TEFE TÜFE enflasyon oranı yüzde kaç?

2021 Mart ayı enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem marketlerdeki fiyatları, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Mart ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son gelişmeler...



MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?



TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.



TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2021



YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,87 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.



Aylık en az artış gösteren grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu



Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,54 ile ev eşyası ve %0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%3,70 ile sağlık, %2,77 ile eğitim ve %2,60 ile lokanta ve oteller oldu.



MART 2021 ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor.



AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.



Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.



ŞUBAT AYINDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİ!



Yurt içi piyasalar pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verisine odaklandı. TÜFE şubatta yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 olmuştu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,09 olmuştu.



ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını saat kaçta açıklıyor" sorusu en çok merak edilen konulardan birisi olmaya devam ediyor. TÜİK, Mart 2021 enflasyon rakamlarını 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklayacak. Bu saatte duyurulacak olan enflasyon rakamları ile piyasalar için çok önemli veriler de belli olacak.