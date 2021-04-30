Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yiyecek-içecek işletmeleri için geri ödemesiz destek başvuru sürelerini uzattık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş şunları yazdı:







Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.







Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Hayırlı olsun..



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