Tam kapanmanın ilk sabahınca önemli son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerden tam kapanma, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve merak edilen sokağa çıkma izni ve seyahat izinleri konusunda kritik bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 17 günlük tam kapanmaya ilişkin sosyal medyadan son dakika açıklamalarında bulundu. İşte İçişleri Genelgesi ve valilerden gelen son dakika uyarıları



Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

SON DAKİKA 24 SAAT ESASLI SIKI TAM KAPANMA DENETİMLERİ BAŞLADI



Vali Yerlikaya, "Bugün başlayacak tam kapanmada 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 19 bin 164 personelimiz sürekli görev başında olacaktır" ifadelerini kullandı. Yerlikaya şehir içinde 21'i jandarma, 284'ü emniyet noktası ve şehir giriş/çıkışlarında, 4'ü ortak 9'u jandarma, 17'si emniyet olmak üzere toplam 335 kontrol noktası oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.



Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENGELGESİNE İLİŞKİN KRİTİK SON DAKİKA BİLGİLERİ



17 günlük kapanma sürecinde doğrudan vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren sağlık, üretim, imalat, tedarik, bakkal, manav gibi işyerleri ve buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak. Kısıtlamadan muaf olan sektörlerde çalışanlar izin belgelerini e-başvuru sistemi üzerinden kimlik numaraları ile kolayca alabilecek. Fabrika, imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alacak. Kamu personeline de görev bildirim belgesi düzenlenecek.



BAKANLIK GENELGESİ 81 İLDE VALİLİKLERE GÖNDERİLDİ



İçişleri Bakanlığı, görev düzenlemesine ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Özel sektör ve kamuda kapanma döneminde çalışma izinleri ve başvurulara ilişkin ayrıntılar şöyle:

Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

ÖZEL VE KAMUDA GÖREV BELGESİ: Bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunabilecek.





Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek. Bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergâhla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.



İNTERNETTEN ALAMAYANA SEÇENEK: Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.



BAŞVURU SONRASI ALINAN İZİN BELGESİNİ İBRAZ ETMEK ZORUNLU



SOKAĞA ÇIKMA İZİN BELGESİNİ YANINIZDA TAŞIYIN: Personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.

Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

BİR DEFAYA MAHSUS 3 GÜNLÜK İZİN KÂĞIDI: E-başvuru sisteminde erişim hatası, geçici durumlar nedeniyle görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla 3 gün için geçerli olmak kaydıyla örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/ firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.



SEYAHAT BAŞVURULARI NASIL ALINACAK?



Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlet'te İçişleri Bakanlığı'nca sunulan hizmetlerden olan e-başvuru sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.



ÖLÜM BELGESİ YÜKLEMESİ KALKTI



Cenazesi olan vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla "Cenaze İzin Hizmeti" seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.



Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

Çalışma izin belgeleri e-başvuru sistemi üzerinden alınacak.

İşyerinin bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

Görev kâğıdını internetten alamayan kurumdan alacak.



Kamu personeline görev bildirim belgesi düzenlenecek.

Görev kâğıdında suiistimalden kurum sorumlu olacak.

Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

Görev belgesini yanında taşımak zorunlu olacak.

İnter nette sorun çıkarsa 3 günlük yazılı izin kâğıdı alınabilecek.

Zaman ve güzergâh sınırında çalışan sorumlu olacak.



Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

GÖREV FORMUNDAN İŞYERİ SORUMLU OLACAK: Manuel düzenlenen görev belgelerinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan firma, işyeri sorumlu olacak.



ZAMAN VE GÜZERGÂH SINIRI: Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve zaman ile güzergâhla sınırlı davranmaktan sorumlu olacak.

Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

BELGELER EMNİYETE BİLDİRİLECEK: Görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek. Görev belgesi olmayan, ibraz edemeyen veya zamanı ve güzergâhı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.



Son dakika uyarıları kapsamında Gengelgede yer alan yasaktan muaf olanlar şöyle listelendi:



1. TBMM üyeleri ve çalışanları.

2. KAMU düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil).

3. ZORUNLU kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/ İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri.

4. KAMU ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler.



5. ZORUNLU sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil).

6. İLAÇ, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten işyerleri ile buralarda çalışanlar.

7. ÜRETIM ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.

8. BITKISEL ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

9. TARIMSAL üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar.

10. YURT IÇI ve dışı taşımacılık (ihracat/ ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları.

Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

11. ÜRÜN ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar.

12. OTELLER ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar.

13. SOKAK hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/ bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri.

14. İKAMETİNİN önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

15. GAZETE, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

16. AKARYAKIT istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

17. SEBZE/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar.

18. EKMEK üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar.

19. CENAZE defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar.

20. DOĞALGAZ, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar.

21. ELEKTRİK, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları.

22. KARGO, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

23. MAHALLİ idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli.

24. ŞEHİR İÇİ toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. YURT, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

26. İŞ SAĞLIĞI ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.).

27. OTİZM, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

28. MAHKEME kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile).

29. YURT İÇİ ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

30. BANKALAR başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla).

Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı

31. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri.

32. İL/İLÇE Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirler arası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar.

33. ZORUNLU müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar.

34. DAVA ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer.

35.ARAÇ muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri.

36. MİLLİ Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel.

37. PROFESYONEL site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler.

38. İŞ YERINDE bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile iş yeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları.

39. SADECE YARIŞ atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar.

40. SADECE ILAÇLAMA faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar.

41. MUAFİYET nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları.

42. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları.

43. NÖBETÇİ noterler ile buralarda çalışanlar.



