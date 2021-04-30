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Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler gece boyunca uçtu

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Yıldırım Pençe Şimşek ve Eren-13 Cudi-Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik yaşanıyor. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 11:29
Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler gece boyunca uçtu

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonları ile 'Eren Cudi-Besta' operasyonlarının yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının ardından dün İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonunun başlatıldığı Şırnak'ta askeri hareketlilik devam ediyor.

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı.

'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonlarında şu ana kadar 42 terörist, etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçleri, mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklarını da tek tek imha ediyor.

Mehmetçik, her sığınak, barınak ve mağaraya girerek, teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar, komandolar tarafından tahrip edilerek, kullanılamaz hale getiriliyor.

'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonlarının yanı sıra iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak bölgesinde de 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştiriliyor.


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