Bakan Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Antalya Valiliği ziyareti ardından koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Önümüzdeki günlerde başka illerde de yapacağız. Antalya'daki çalışmamıza genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalarda görülen vaka artışı nedeniyle tam kapanma uygulanmak zorunda kalındı. 2 haftadır uygulanan tedbirler vaka sayımızı istediğimiz gibi düşürmedi. 17 günlük kapamayla hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum.



Pandeminin Antalya'daki seyrini Sayın Valimizle konuştuk.



Yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamayla bir miktar düşüş olsa da istediğimiz gibi olmadı. Tam kapanma bir zaruret halini aldı. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.



65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı Antalya'da yüzde 85. Etkili bir aşılama yapmak durumundayız. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşısını olmasını istiyoruz. Alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz.



Sizin için gün boyunca buradayız. Akşam toplantımızın sonucu ile sizleri ayrıca bilgilendireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.