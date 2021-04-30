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Alkolü yasaklayan İngiltere, Türkiye'de içki içen laiklere baskı yapıldığını iddia etti

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye'deki alkol satış yasağı haberini, yasağın topluma dini yaşam tarzı empoze etme girişimi olarak görüldüğünü iddia ederek verdi. Reuters haberi, "Türkler, alkol yasağının arkasında Erdoğan’ın dindar elini görüyor" diyerek sundu. Oysa İngiltere de alkol yasağı veren ülkeler arasında...

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 09:16
Alkolü yasaklayan İngiltere, Türkiye'de içki içen laiklere baskı yapıldığını iddia etti

Ülkemizde 29 Nisan 05.00 ile 17 Mayıs 05.00 arasında girilecek tam kapanmada alkol satışının yapılmayacak olmasını Türkiye'yi karıştırmak için fırsat bilen İngiltere, skandal bir haber yayınladı.

Londra merkezli uluslararası ajans Reuters haberde, "Türk hükümetinin 17 günlük Kovid-19 kapanması sırasında alkol satışını yasaklaması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dindar yaşam tarzını toplumun tüm kesimlerine dayatması olarak gören bazı seküler Türkleri kızdırdı" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN "LAİKLERE DİNDARLIĞI DAYATIYOR" ALGISI

Reuters Başkan Erdoğan'ı kötüleyen haberinde, yapılan alkol yasağıyla dindarlığı sekülerlere dayattığını iddia etti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı'ndan görüş aldıran İngiliz haber ajansı, seküler - laik yaşam tarzına müdahale edildiğini ileri sürdü.

SOYLU AVRUPA'DAN ÖRNEKLER VERMİŞTİ

2 gün önce alkol yasağı eleştirilerinin yersiz olduğunu belirten Soylu, "Geçen dönem de bu tartışmayı yaptık. Geçen haftaki cumartesi-pazar kısıtlamasından herhangi bir fark yok. Kural aynı, süre uzun. İnsanın en temel haklarından seyahat hakkı yok, çocuklarımız okullarından vazgeçiyor, insanlar iş yerlerini kapatıyor. Birçok ülkede var. Örneğin, Paris'te 6 Kasım'dan itibaren kısıtlamaların olduğu saatlerde alkol satışı ve halka açık yerlerde tüketimi yasaklandı. Bir çok örnek var. Alkol yasağı tartışmasından rahatsız değilim." ifadelerini kullanmıştı.

ALKOL YASAĞI OLAN ÜLKELER

Öte yandan İngiltere, Fransa, Grönland, İspanya, Almanya, Japonya ve Danimarka gibi ülkelerde, açık havada alkol yasaklandı.

AlmanyaDanimarkaİngiltereİspanyaRecep Tayyip Erdoğan

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