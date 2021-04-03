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Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah sözler!

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros ABD'nin ülkesine verdiğ desteği arkasına alarak, provokatörlükle suçladığı Türkiye'nin 12 mil tehdidinin ciddi olmadığını savundu.

Güncel / 03 Nisan 2021 Cumartesi 10:19
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah sözler!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını gasbetmekten vazgeçmeyen Yunanistan, son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği'nden aldığı çeşitli desteklere güvenerek, saldırgan tutumunu giderek artırıyor.

Amerikan-Yunan Enstitüsü'nün düzenlediği online etkinlikte konuşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, ABD'nin kendilerini farklı bir perspektifle dinlemesinden memnun olduklarını belirtirken, Türkiye'yi bölgede provokatörlükle itham etti.

"TÜRKİYE, BİR PROVOKATÖR GİBİ DAVRANIYOR"

Yunan general, "Türkiye'nin bölgeye istikrarsızlık getiren bir provokatör gibi davrandığını söylediğimizde, ne söylemek istediğimizi artık çok daha net anlıyorlar. ABD de dahil olmak üzere bölgedeki herkes istikrar ve barışla çok ilgileniyor ve tek baş belası Türkiye.”
sözlerini sarf etti.

"ARTIK TÜRKİYE'Yİ PROTESTO EDEN BİRÇOK ÜLKE VAR"

“ABD'nin bu davranışı çok açık ve bizim açımızdan son yılların en büyük avantajı, Türkiye ile ilgili bu şikayetler konusunda yalnız hissetmememiz'' diyen Floros, ''Artık Türkiye'yi protesto eden birçok ülke var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CİDDİ DEĞİL, İSTEDİĞİMİZDE 12 MİLİ İLAN EDERİZ"

Yunanistan'ın savunduğu 'tüm adaların kıta sahanlığına ve münhasır ekonomik bölgeye (MEB) sahip olduğu' görüşüne ABD'nin verdiği destekten memnun olduğun söyleyen Floros, daha da ileri giderek, "Türkiye'nin ciddi olduğunu sanmıyorum. İstediğimiz zaman 12 mil ilan ederiz." ifadelerini kullandı.

12 MİL İLANI, TÜRKİYE İÇİN SAVAŞ SEBEBİ

Türkiye, 1995 yılında TBMM'de aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir savaş nedeni olacağını açıkça duyurmuştu.

Yunanistan

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