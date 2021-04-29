Thodex Ceosu'nun kardeşlerinden şok sözler!

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Arnavutluk'ta olduğu düşünülen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Özer'in aranması sürerken, Arnavutluk dışında bazı ülkelerde de olayla ilgili inceleme yapılıyor.



3 YILDIR OFİS İŞLERİNİ YÜRÜTÜYOR



Türkiye'de de Özer'in kardeşi Serap Özer ve ağabeyi Gökhan Özer'in ifadesi alındı. Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti.



Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dökümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini yurt dışında ortak aradığırı birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.



AĞABEYİ ŞİRKETLE BAĞLANTISININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ



Özer'in ağabeyi Gökhan Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını bildirdi. Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



