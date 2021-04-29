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Thodex Ceosu'nun kardeşlerinden şok sözler!

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, kız kardeşi Serap Özer ve ağabeyi Gökhan Özer’in ifadeleri alınmıştı. İkili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, ifadeleri de ortaya çıktı. Özer kardeşler, firari Faruk Fatih Özer'in son günlerde işlerinin kötü gittiğini, şirketi devretmeyi ya da ortak bulmayı düşündüğünü söylediğini aktardı. Ayrıca Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan’da şirketin tüm belgelerini istediği de ifadelerde ortaya çıktı.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 18:34
Thodex Ceosu'nun kardeşlerinden şok sözler!

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Arnavutluk'ta olduğu düşünülen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Özer'in aranması sürerken, Arnavutluk dışında bazı ülkelerde de olayla ilgili inceleme yapılıyor.

3 YILDIR OFİS İŞLERİNİ YÜRÜTÜYOR

Türkiye'de de Özer'in kardeşi Serap Özer ve ağabeyi Gökhan Özer'in ifadesi alındı. Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti.

Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dökümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini yurt dışında ortak aradığırı birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.

AĞABEYİ ŞİRKETLE BAĞLANTISININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Özer'in ağabeyi Gökhan Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını bildirdi. Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Arnavutluk

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