Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik para politikası mesajı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiğini ifade ederek, “Para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı döneme giriyoruz” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu 'Enflasyon Raporu 2021-II'nin tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiğini ifade ederek, 'Para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı döneme giriyoruz' dedi.