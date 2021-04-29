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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 09:02
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak'ın kuzeyinde icra edilmekte olan PENÇE-ŞİMŞEK ve PENÇE-YILDIRIM Operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde; bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN CUDİ-BESTA” ve Hakkari İlinde “EREN KAZAN-OĞUL” Operasyonları başlatıldı.

Bahse konu operasyonlarda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5.280 personel [(352) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (22) terörist etkisiz hale getirildi, (75) işbirlikçi yakalandı, (666) mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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