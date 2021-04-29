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CHP'nin kanalı Halk TV'de Berrin Sönmez'den skandal sözler: İçki haram değildir

CHP'nin kanalı Halk TV yine bir skandala sahne oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde alkollü içki satan tekel bayilerinin kapatılmasına ilişkin yorumlarda bulunan Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkollü içkilerin haram olmadığını iddia etti. Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 09:05
CHP'nin kanalı Halk TV'de Berrin Sönmez'den skandal sözler: İçki haram değildir

CHP'nin kanalı Halk TV yine bir skandala sahne oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışmalara sebep oldu.

Halk TV tekel bayilerin de faaliyetlerine ara verilen kuruluşlar arasında olmasını konu eden bir yayın yaptı.



'İÇKİ HARAM DEĞİLDİR'
Halk TV yayınında Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkollü içkilerin haram olmadığını iddia etti.

'HERKES HER ŞEYE HARAM DEMEYE ÇOK MERAKLI'
Sönmez, 'İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti. Üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor.' ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan

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