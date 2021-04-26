Mansur Yavaş'ın paraları nereye harcadığı belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin personel harcamaları dışındaki en büyük gider kaleminin temsil ağırlama gideri olduğu ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 1 milyar 14 bin 25 TL'yi temsil ağırlaması için kullanıldığı öğrenildi.



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN BÜTÇESİNİN YÜZDE 80.79'U KULLANILDI



Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu raporunda; 10 milyon 232 bin 982 TL giderin 6 milyon 890 bin 653 TL'sinin personel ve SGK ödemelerine ilişkin olduğuna dikkat çekildi. Raporda; Özel Kalem Müdürlüğü'nün 12 milyon 666 bin 152 TL olan bütçesinin yüzde 80.79'unun kullanıldığı bildirildi. Raporda; personel harcamaları dışındaki en büyük gider kaleminin temsil ağırlama gideri olduğu dikkat çekildi. Raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 14 bin 25 TL'nin temsil, ağırlama, tören ve fuar; 538 bin 670 TL'si baskı ve cilt; 453 bin 95 TL'si temizlik malzemesi alımları olduğuna dikkat çekildi.



AKDEMİR: HARCAMALARIN TAMAMININ TEMSİL AĞIRLAMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL



Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Metin Akdemir; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde doğrudan temin sınırının aşıldığını, adeta ihale kuralları dışında mal ve hizmet alınır hale getirildiğini söyledi. Akdemir; kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan temin ve pazarlık usulü yapılan alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda idarelere yapılacak alımların yüzde 10 limitler dahilinde yapılması yönünde kısıtlama getirildiğini hatırlattı.



Metin Akdemir, şunları söyledi:



'4734 sayılı kanunun 62.maddesinde yer alan düzenlemeye göre 4734 sayılı kanunun 22. maddesinde anlatılan doğrudan temin usulü ve kanunun 21. maddesinde anlatılan pazarlık Usulü ile yapılacak olan alımların idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10'unu aşamayacağı hüküm altına alınmıştır.'



'Gerek daire başkanlıkları itibarıyla, gerekse Büyükşehir Belediyesi bütçesinin tamamında Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (ı) bendi hükmüne aykırı usulde (Yüzde 10 oranını geçen) harcamalar yapıldığı görülmüştür.'







'Bilindiği üzere, 4734 sayılı kanun ve özel olarak 696 sayılı kanun hükmünde kararname düzenlemelerinde, normal ve mutat ihale usulleri dışında, mal ve hizmet alımı hususlarında, istisnai olarak düzenlemeler bulunmaktadır.'



'Bu düzenlemelerde, temel amaç, İdarelerin acil ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasını geciktirmemek, gecikmesinde sakınca olan durumların ortaya çıkmasını önlemektir.'



'Ancak, verilen bilgi ve belgelerden görülmektedir ki, istisna olan düzenlemeler, istisna kapsam ve sınırları dışına çıkarılmış. Doğrudan temin, pazarlık, 696 sayılı KHK gibi uygulamalar istisnanın dışına çıkarılıp, kural haline getirilerek, İhalelerde açıklık, rekabet, mal ve hizmet alımlarının en uygun ve verimli şekilde sağlanması kuralları, açık bir şekilde ihlal edilmiştir.'



'Tarafımıza verilen harcama/ihale dosyalarındaki bilgilere göre harcama ihale usulü, kullanılan ödenek miktarı ve yapılan harcama tutarları tablo olarak gösterilmiştir.'



'Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (ı) bendi hükmüne aykırı yapılan (Yüzde 10 oranını geçen) harcamaları bazı daire başkanlıkları bakıldığında aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir.'





'Özel Kalem Müdürlüğü'nün mal/hizmet alımına ilişkin bütçesi 4 milyon 289 bin 400 TL olmasına rağmen 22/D maddesi kapsamında 2 milyar 924 bin 584 TL tutarında ve bütçeye oranla yüzde 68,18 oranında doğrudan temin kapsamında harcama yapıldığı, yapılan harcamaların tamamının temsil ağırlama kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, zira harcama kalemlerinin genel olarak temizlik, kırtasiye ve mutfak malzemesi olduğu değerlendirilmiştir..'



RAPORDA CHP ANKARA BÜYÜKŞEHİR MECLİS ÜYESİ BERKAY GÖKÇINAR'IN DA İMZASI BULUNUYOR



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Metin Akdemir, Nihat Yalçın, Edip Balcı, Rüştü Biçer ve Berkay Gökçınar'dan oluşan Denetim Komisyonu oluşturdu. Denetim Komisyonu tarafından 89 sayfa olarak hazırlanan ekleri ile birlikte toplam 511 sayfadan ibaret denetim komisyonu raporu tamamladı. Raporda; CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar'ın da imzası bulunuyor.