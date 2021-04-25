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Sanat dünyası Biden'a ateş püskürdü: Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin

Sanat dünyası, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Sosyal medya hesapları üzerinden olayla ilgili tepkilerini dile getiren oyuncu, müzisyen, ressam, yönetmen ve yapımcılar arasında Fazıl Say, Tuluyhan Uğurlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Behzat Uygur, Ahmet Yenilmez, Şevket Çapkınoğlu, Murat Kekilli, Alişan, Sinan Akçıl, Polat Yağcı gibi isimler yer aldı.

Güncel / 25 Nisan 2021 Pazar 14:04
Sanat dünyası Biden'a ateş püskürdü: Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Amerika, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının, Orta Doğu'da uyguladığı vahşi 'böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan; (ABD'nin) diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzelt.' ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Murat Kekilli, 'Bir de başımızda Ermenilerin yaptığı soykırımları dünyaya anlatamama derdi var, değil mi ? İşledikleri suçları, söyledikleri yalanları başkalarının üzerine atanlardan daha zalim kim olabilir?' değerlendirmesinde bulundu.

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Sinan Akçıl, 'Senden hiç hoşlanmamakta haklıymışım Biden, Boş konuşma' ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ahmet Yenilmez, şunları kaydetti: 'Biz vatanımızı birilerinin iki dudağı arasından çıkan sözle almadık! Biz devletimizi birilerinin senato kararıyla kurmadık. 1915 olayları, Türk'ün var olma yok olma savaşıdır! Joe Biden'in lakırdısı Türk'e kefen biçmektir!'

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Bahadır Yenişehirlioğlu, 'En azından her sene 'acaba ne diyecek?' anlamsız sorunun cevabını beklememize gerek kalmadı.' diyerek, ABD'nin kanlı tarihine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir görsel paylaştı.

Şarkıcı Alişan Biden'ın sözlerine, 'Soykırım arayanlar kendi tarihlerinde defalarca yaptıkları soykırımları bulabilir. Bizim tarihimizde soykırım yok. Bizim tarihimiz şanla, şerefle, gururla dolu.' ifadelerine yer verdi.

Yapımcı prodüktör Polat Yağcı, 'Soykırım yapmışız... Kim demiş? Amerikan Başkanı... Hani şu 1492'de Kızılderilileri katleden, 1945'te Japonya'ya atom bombası atan, 1955'te Vietnam'ı, 1990'da Irak'ı, 2001'de Afganistan'ı kana bulayan Amerika'nın başkanı. Karakterlerini çıkarları üzerine oturtmak için çaba gösteren, haysiyet ve gurur kelimelerini ancak sözlükte görebilecek bu insanlar, tarihi de sözleriyle eğip bükmeye çalışıyor. Ama unutmayın ki tarih bir kez yazılır... O tarih Türk milletini de hak ettiği gibi yazmıştır sayfalarına. Ne deseler boş, kendileri gibi!' değerlendirmesinde bulundu.

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Serdar Ortaç da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın paylaşımlarına yer vererek tepkisini gösterdi.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 'Madem bu Ermeni soykırımı yalanını tanımak iç siyasete dönük bir gaz alma operasyonu ise o zaman bizim hükümet de Türkiye'nin iç siyasetine yönelik bir gaz alma operasyonu yapıp benzer bir uygulamayı devreye sokabilir.

AlişanAfganistanAhmet YenilmezTuluyhan UğurluAli Yerlikaya

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