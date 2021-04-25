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BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! FETÖ'cü itirafçı her şeyi anlattı: Adli tıp raporunda...

BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş bir gelişme yaşandı. FETÖ itirafçısı gizli tanık, "Yazıcıoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdikten sonra 'Gelen ekibi gördüm' diyerek telefonu kapattığı konuşmaları dinledik. Ayrıca Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu da bize gösterildi. Vücudundaki darp ve travmaların sonradan oluştuğu raporda belirtiliyordu” dedi.

Güncel / 25 Nisan 2021 Pazar 10:09
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! FETÖ'cü itirafçı her şeyi anlattı: Adli tıp raporunda...

2014'te Ankara'daki bir FETÖ iddianamesine giren anaokulu öğretmeni gizli tanık Rüzgar adlı kadın, helikopter kazası sonrasında Yazıcıoğlu'nun bir emniyet amiri ile yaptığı konuşmaların örgüt yöneticileri tarafından kendilerine dinlettirildiğini anlattı.

FETÖ'ye ait Özel Celal Değer Koleji'ne bağlı anaokulunda çalışan Rüzgar, 'Yazıcıoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdikten sonra 'Gelen ekibi gördüm' diyerek telefonu kapattığı konuşmaları dinledik. Ayrıca Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu da bize gösterildi. Vücudundaki darp ve travmaların sonradan oluştuğu raporda belirtiliyordu.

Olay yeri ile alakalı çizimde Yazıcıoğlu'nun verdiği koordinatların dışında 150 metre ileride bir yere sürüklenerek getirildiği gösterildi. Bu 30 Mart 2014 seçiminden önceydi. Maksat cemaat üyelerinin AK Parti'ye oy vermelerini engellemekti.

Bunu açıkça söylediler' dedi. O konuşmaları izlettiren ismin ise FETÖ'nün 6 yıl Kahramanmaraş imamlığını yapan Güneydoğu Anadolu imamı Paşa Kama olduğu ortaya çıktı. 2009'da Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'tan çıkan mesajlar ve bir itirafçının verdiği bilgiler üzerine Yazıcıoğlu soruşturmasını açmış, birçok delilin elde edilmesinin ardından soruşturma dosyası Kahramanmaraş'a gönderilmişti.

GÖRÜNTÜLER BANKA KASASINDAN ÇIKMIŞTI

2014 yılı Eylül ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün çatı iddianamesinin eklerinde yer alan gizli tanık Rüzgar, Siirt'te görev yaptığı sırada örgüt faaliyetlerini ve üyelerini deşifre etmek için 4 sayfalık ifade verdi.

Yazıcıoğlu'nun ölüm öncesi ve sonrası görüntülerinin bulunduğunu bir flash belleğin, Elazığ'daki Bank Asya şubesindeki şifreli kasada saklandıktan sonra Pensilvanya'ya götürüldüğü bilgilerini doğrulayan ifade Ankara'da 2014'te alınan gizli tanık Rüzgar'ın anlatımlarıyla netlik kazandı.

17 Aralık 2013 öncesinde Siirt'te yapılan 'Büyük Güneydoğu Toplantısı'nda hükümetin sözde birçok illegal hareketle doğru yoldan saptığı ve yakın zamanda Hakan Şükür ile birçok milletvekilinin istifa edeceğini Kama'nın söylediğini belirtti.

Ak PartiHakan Şükür

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