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Millet İttifakı, HDP'nin sözde soykırım açıklamasına sessiz kaldı

Ermenilerin 1915 yalanını savunarak Türkiye'yi soykırımla suçlayan HDP; ittifak ortakları CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'ni büyük bir sessizlik içerisine soktu.

Siyaset / 24 Nisan 2021 Cumartesi 21:40
Millet İttifakı, HDP'nin sözde soykırım açıklamasına sessiz kaldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 1915 yalanları konusunda Türkiye'nin karşısında bir tavır aldı.
 
ERMENİSTAN PARTİSİ GİBİ AÇIKLAMA..
Ermenistan'ın partisi gibi hareket eden HDP, 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlığıyla bildiri yayınladı.
 
Bildiride, 'Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı.' ifadeleri kullanıldı.
 
AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ YÜKSELDİ
AK Parti ve MHP'den HDP'nin bu bildirisine sert tepkiler yükselirken; seçimlere HDP ile gizli bir ittifakla giren liderler sessizliğe büründü.
 
İTTİFAK İÇİN SESSİZ KALDILAR, TABAN RAHATSIZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin Ermenistan'ın yalan tezlerini savunmasına karşı tepki gösteremedi.
 
Türkiye'ye karşı alınan bu tavıra sessiz kalan liderler, partilerinin tabanları tarafından da eleştirildi.
 
Seçim ittifakı için Türkiye'yi soykırımla suçlayan bir parti ile aynı çizgide olunması, özellikle İyi Parti'nin tabanında büyük rahatsızlık oluşturuyor.
 
Millet İttifakı, HDP nin sözde soykırım açıklamasına sessiz kaldı #1
 
MİLLET İTTİFAKI'NIN GİZLİ ORTAĞI: HDP
Millet İttifakı olarak seçimlere giren CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gizli bir ittifak içerisinde.
 
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener tarafından açık bir şekilde kabul edilmeyen bu ittifak, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından da açıklanmıştı.
 
Buldan, seçimlerde sandık ittifakı yaptıklarını dile getirdi.
 
Seçimler öncesinde HDP Eş Genel Başkanı olan Sezai Temelli de İstanbul ve Ankara'da seçimleri HDP oylarıyla kazanıldığını ifade ederek belediye başkanlarına uyarıda bulunmuştu.

Meral AkşenerErmenistanSaadet PartisiKemal KılıçdaroğluPervin Buldan

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