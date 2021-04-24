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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın acı günü!

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen ve önemli görevlerde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, bu sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.

Güncel / 24 Nisan 2021 Cumartesi 09:52
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın acı günü!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, vefat etti.

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen ve önemli görevlerde bulunan Rüstem Tatar, bu sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.

Rüstem Tatar'ın cenazesi bugün Lefkoşa Kabristanlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde, birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedilecek.


RÜSTEM TATAR KİMDİR?
Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930'da Baf'ın Yakacık köyünde dünyaya geldi.

İlk öğrenimini 1941'te tamamlayan Rüstem Tatar, 1947'de Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi'nin Kolej Şubesi'nden birincilikle mezun oldu.

1948'de London Matrucilation Sınavının 8 aşamasını da birincilikle geçen Rüstem Tatar, 1951'de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

Rüstem Tatar, 1959'da Canev Tatar ile evlenirken, bu evlilikten Ersin ve Erhan isimlerinde iki oğlu oldu.

Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde Danışman olarak yer alırken, 1960'ta Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Sayıştay Başkanı oldu.

Tatar bu görevini 1963 yılında Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) hedefiyle gerçekleşen Rum saldırılarına kadar sürdürdü.

Rüstem Tatar, Kanlı Noel saldırılarında, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yönetim organlarından silah zoruyla dışlanmasından sonra 1964 yılının ocak ayında Kıbrıs Türk halkının yönetsel ve yürütsel organı olarak kurulan Genel Komite'de mali ve muhasebe alanlarında görev aldı.

Tatar, 1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı olarak görev yaptı.

1977 yılında İsmet Tatar ile evlenen Rüstem Tatar'ın üçüncü çoğu Havva Tatar dünyaya geldi.

Rüstem Tatar, 1984- 2005 yıllarında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak görev yaptı.

KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği Başkanlığını da yapan Rüstem Tatar, 2005 yılından sonra devlete pek çok konularda danışmanlık yaptı ve önemli katkılarda bulundu.

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