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Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri birliklere talimat: Bugünden itibaren...

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan Donbas geriliminde Rusya'dan tansiyonu düşürecek bir adım geldi. Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da 10 binden fazla askerin katıldığı bir tatbikatı denetleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, orduya talimat verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünya / 23 Nisan 2021 Cuma 12:09
Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri birliklere talimat: Bugünden itibaren...

Rusya ve Ukrayna arasındaki donbas geriliminde tansiyonu düşürecek bir hamle geldi. Kiev ile Moskova arasıdaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki Opuk eğitim sahasında düzenlenen tatbikata katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlanan askeri birliklerin mevcut karargahlarına geri dönmesi talimatı verdi.


TÜM BİRLİKLER FAALİYETLERİNİ TAMAMLADI

Rusya, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki gerilim nedeniyle suların ısındığı Karadeniz'de geniş katılımlı tatbikatı tamamlamadı. Kırım'daki Opuk eğitim sahasında düzenlenen tatbikata katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlanan askeri birliklerin kalıcı karargahlarına geri dönmesi talimatı verdi. NATO'nun yaz aylarının başında gerçekleştirmeyi planladığı Defender Europe tatbikatının duyurulması ile birlikte Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan Rus askeri birliklerinin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ifade eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, sınırlardaki tüm birliklerin faaliyetlerinin tamamladığını duyurdu.


BİRLİKLER BUGÜNDEN İTİBAREN İTİBAREN DAİMİ MEVZİLERİNE DÖNECEK

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kırım'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, " Sınırlarda sürpriz tehlikelere karşı konuşlanan birliklerin hedeflerine tam olarak ulaştığına inanıyorum. Askeri birliklerimiz ülkenin savunmasını sağlama yeteneğini gösterdiler. " diye konuştu.

Tüm askeri bölge komutanlarına ve hava kuvvetlerine 23 Nisan'dan itibaren birliklerin daimi mevzilerine geri dönmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Şoygu, kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıkladı. Buna göre 1 Mayıs 2021'e kadar, Şu ana kadar Ukrayna sınırlarında konuşlandırılan Güney Askeri Bölge Komutanlığı'na bağlı 58. ordu birlikleri ile Merkez Askeri Bölge Komutanlığına bağlı 41. ordu birlikleri karargahlarına geri dönecek. Sınıra konuşlandırılan 76'ıncı ve 98'inci hava indirme tümenlerinin de karargahlarına geri çekileceği ifade edildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını açıkladı.


UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sınıra kaydırdığı askeri birliklerini daimi mevzilerine geri çekeceği açıklamasını memnuniyetle karşıladı.Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sınırlarındaki asker sayısının azalmasının göreceli olarak tansiyonu düşüreceğini belirtti.

Askeri varlığı azaltacak ve Donbas'taki durumu sakinleştirecek her adımı Ukrayna'nın memnuniyetle karşıladığını ancak ihtiyatlı olduğunu belirten Zelenskiy, ülkesinin barış istediğini vurguladı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini bildirmişti.

Ukrayna

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