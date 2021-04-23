Asansör rantına koştular, genel merkezi unuttular! O asansörler sabıkalı

Kalp krizi geçiren ve sedye asansöre sığmadığı için ilk müdahalesi 10'uncu katta yapılan CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz'ün(35) ölümü, tepkilere neden oldu. Sabıkalı asansörle ilgili "CHP'liler asansör rantı peşinde koşarken, genel merkezdeki asansörleri unutmuş" yorumları yapıldı.



Akıllara CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın CHP'li belediyelere yaptığı "Asansör denetim ihalesi şirketi" baskısı geldi. Muharrem İnce de genel merkezde asansörde kalınca "Partinin neden iktidar olamadığı belli. Bu kafayla olmaz" demişti.



CENAZESİ KUCAKTA TAŞINDI



CHP Genel Merkezi, iç hizmetler biriminde görevli kadrosuz taşeron personeli Gündüz, sırtındaki ağrı nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının masaj yapmak istediği sırada yere düşen Gündüz'ün hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar, genel merkezde sağlık personeli olmadığı için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.Kısa sürede parti binasına gelen 112 Acil Servis ekipleri, 10'ncu katta çalışan Gündüz'e ilk müdahaleyi yapıp ambulansa taşımak istedi. Ancak asansöre sedye sığmayınca sağlık ekipleri bulundukları katta bir saate yakın Gündüz'e müdahale etti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gündüz kurtarılamadı. Bir kızı olan Gündüz'ün cenazesi de aynı şekilde sedyede asansöre konulamayınca genel merkez çalışanları tarafından kucakta asansörle parti genel merkezinin önüne indirildi. SABAH'ın duyurduğu asansör krizinin ardından CHP'ye tepki yağdı.



RANT PEŞİNDE KOŞARKEN ASANSÖRLERİ UNUTMUŞLAR



Genel merkezdeki asansörlerin sedye taşınmasına bile uygun olmaması 2019'da CHP'nin 500 milyonluk asansör rantı peşinde koşan Özkoç ile Özkan'ı akıllara getirdi. Özkoç ve Özkan'ın asansör denetimi yapan bir firma adına CHP'li belediyeleri ziyaret ederek asansör denetimlerini "AND firmasına verin" baskısı yaptığı iddia edilmişti. AND'nin firmanın genel müdürünün ise eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin olduğu ortaya çıkmıştı. Gündüz'ün ölümünün ardından CHP'ye "rant peşinde koşarken kendi asansörlerini unutmuşlar" yorumları geldi.



O ASANSÖRLER SABIKALI



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere parti genel merkezine geldiğinde genel başkanın makamına çıkmak için asansöre binmiş ancak kalabalık nedeniyle asansör hareket etmemişti. Öfkelenen İnce, "Partinin neden iktidar olamadığı belli. Bu kafayla olmaz" demişti.