CHP'de asansör skandalı yüzünden personel kalp krizi geçirip vefat etti

Türkiye'deki sağlık yatırımlarını, şehir hastanelerini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde sağlık skandalı yaşandığı ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi, iç hizmetler biriminde görevli kadrosuz taşeron personeli 35 yaşındaki Engin Gündüz, sırtındaki ağrı nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının masaj yapmak istediği sırada yere düşen Gündüz'ün hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar, genel merkezde sağlık personeli olmadığı için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.



BULUNDUĞU KATTA MÜDAHALE YAPILABİLDİ: Kısa sürede parti binasına gelen 112 Acil Servis ekipleri, 10'uncu katta bulunan Gündüz'e ilk müdahaleyi yapıp ambulansa taşımak istedi.



ASANSÖRE ALINAMADIĞI İÇİN O KATTA KALDI VE KURTARILAMADI



Ancak asansöre sedye sığmayınca sağlık ekipleri Gündüz'e bulunduğu katta 1 saate yakın müdahale etti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç adam kurtarılamadı.







CENAZESİ DE KUCAKTA TAŞINDI: Engin Gündüz'ün cenazesi de aynı şekilde sedyede asansöre konulamayınca genel merkez çalışanları tarafından kucakta asansörle parti genel merkezinin önüne indirildi. Evli ve bir kız babası olan Gündüz'ün cenazesi dün Ankara'da toprağa verildi. Yaşanan acı olayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla duyurmuştu.



SAĞLIK YATIRIMLARINI ELEŞTİRMİŞTİ: Sağlık yatırımlarını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik' ifadeleriyle şehir hastanelerine karşı çıkıp, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etmişti.



Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde sağlık çalışanı bulundurmaması ve asansörlerin herhangi bir acil durumda kullanılamaması büyük tepki topladı.