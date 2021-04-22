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Bakan Koca'dan salgınla mücadeleyi siyaset malzemesi yapanlara tepki!

Bakan Fahrettin Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'nu hedef alan açıklamalarına yönelik, "Karşısında yer aldığı her şeye pervasızca saldırma hakkını kendinde görmemeli." dedi.

Güncel / 22 Nisan 2021 Perşembe 21:10
Bakan Koca'dan salgınla mücadeleyi siyaset malzemesi yapanlara tepki!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

Salgının seyrine yönelik bilgi veren Bakan Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'nu hedef alan konuşmasına yanıt verdi.

Koca, "Sorumluluk 84 milyonda" sözlerine tek tek açıklık getirerek, "Sorumluluk daha iyi koşullara ulaşmak için birlikte mücadele etmemizi, birlik ve beraberlikten ayrılmamayı, birbirimizi teşvik etmeyi, gayretlendirmeyi ve en önemlisi birbirimizi korumayı kapsayan kuşatıcı bir birliktelik idealidir." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİLİM KURULU'NU HEDEF ALAN SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun salgın sürecinde hiçbir sorumluluk almadan yalnızca eleştiride bulunduğunu söyleyen Fahrettin Koca, "Salgını sorumsuzca siyasete alet etmek yerine sorumluluk alarak toplumla birlikte bu zorlu mücadeleye katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üzerindeki sorumluluğu hiçbir zaman siyasete malzeme etmediğini ve edilmesine de müsaade etmeyeceğinin altını çizen Koca, Bilim Kurulu'na yönelik siyasi saldırılara aynı şekilde cevap vermeyeceğini belirtti.

Açıklamalarına devam eden Koca, gündemlerinin sadece halkın refahı ve sağlığını korumak olduğunu da sözlerine ekledi.

"SİYASİ KARŞILIK VEREREK BU DURUMUN PARÇASI OLMAYACAĞIM"

Koca'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde dile getirdiğim sorumluluğun 84 milyonda, hepimizde olduğuna dair sözlerimin yanlış anlaşılmış olabileceğini düşünerek açmak isterim. Sorumluluk, suçlama ya da suçlu bulma manasına gelmez. Sorumluluk daha iyi koşullara ulaşmak için birlikte mücadele etmemizi, birlik ve beraberlikten ayrılmamayı, birbirimizi teşvik etmeyi, gayretlendirmeyi ve en önemlisi birbirimizi korumayı kapsayan kuşatıcı bir birliktelik idealidir.

"TOPLUMLA BİRLİKTE BU ZORLU MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM"

Salgınla mücadelede sorumluluk almamış, iyi kötü hiçbir değerlendirme yapmadan kategorik olarak kendisine benzemeyeni eleştirme alışkanlığı olan siyasi söylem sahiplerini salgını sorumsuzca siyasete alet etmek yerine sorumluluk alarak toplumla birlikte bu zorlu mücadeleye katılmaya davet ediyorum.

"SORUMLULUĞUMU SİYASETE MALZEME ETMEDİM"

Buradan bir kere daha açıkça ifade edeyim: Üzerimdeki sorumluluğu siyasete malzeme etmedim, edilmesine de müsaade etmeyeceğim. Birileri Bilim Kurulumuzu dahi hedef alarak bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da bu duruma siyasi bir karşılık vererek parçası olmayacağım. Topluma örnek olması gerekenler memnun olmadığı, kategorik olarak karşısında yer aldığı her şeye pervasızca saldırma hakkını kendinde görmemeli. Bu yaklaşım hakikatle yüzleşince son bulmalıdır.

"İNSANLAR ÖLÜYOR, BUNLAR İZLİYOR DEMEK HAKARET ETMEKTİR"

Gündem ve mücadelemiz sadece ve sadece vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve refahını korumaktan ibarettir. “İnsanlar ölüyor bunlar izliyor” demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir.

"BAŞARIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KİMSEYE SİYASETEN KAYIP YAŞATMAZ"

Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli. Unutulmamalıdır ki öfke gelir göz kızarır, öfke geçer yüz kızarır. Bilimin gücüne ve insanımızın irfanına güvenin.''

KILIÇDAROĞLU'NUN BİLİM KURULU'NA YÖNELİK AÇIKLAMALARI

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu ve Fahrettin Koca'ya yönelik yaptığı açıklamada eleştirilerde bulunmuş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilim Kurulu'nun ne dediğini bilen var mı, ne söylediğini bilen var mı, neyi önerdiğini bilen var mı? Hiç kimse bilmiyor. Sağlık Bakanı açıklama yapıyor, '84 milyon sorumludur bundan' diyor. Bunlar devleti falan yönetmiyor. İnsanlar ölüyor bunlar sadece izliyor."

Kemal Kılıçdaroğlu

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