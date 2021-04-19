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CHP'li Şişli Belediyesi'nden terörün siyasi ayağı HDP'ye araç kıyağı

CHP'li Şişli Belediyesi eski Başkanı Hayri İnönü döneminde belediye araçlarının, 2015 yerel seçimlerinde usulsüz şekilde terörün siyasi ayağı HDP'nin kullanımına tahsis edildiği ortaya çıktı.

Siyaset / 19 Nisan 2021 Pazartesi 09:11
CHP'li Şişli Belediyesi'nden terörün siyasi ayağı HDP'ye araç kıyağı

Şişli Belediye Başkanlığınca 2014-2015 arasında belediye görevlilerince kuruma ait araçların Hakların Demokratik Partisinin (HDP) ikinci bölgedeki seçim çalışmaları için parti kullanımına tahsis edildiği iddia edildi. Söz konusu iddialar belediyedeki bir çalışanın ihbarıyla ortaya çıktı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Soruşturmada, mevzuata aykırı yapılan ihalenin yapıldığını gösterir bilgiler de EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) sorgulamasında ise bulunamadı. İhbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, savcılık talebi üzerine belediyenin en üst amiri sıfatı taşıyan Hayri İnönü, Belediye başkan yardımcısı Hasan Karabulut, Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Murat Dündar ve Fen İşleri Müdürü Osman Çolak hakkında soruşturma izni verdi.

Taraflar hakkında verilen izin sonrası duruma itiraz etti. Danıştay 1. Dairesi tarafların itirazlarının reddine karar verirken, Hayri İnönü'nün itirazı kabul edildi.

Soruşturmada HDP'ye gönderildiği belirlenen bu araç ihalesi dışında bir de Murat Dündar ile Osman Çolak'ın, 20 Haziran günü asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere 9 bin 40 ton asfaltın nakliyesi için 2 tır ve 5 kamyonun hizmet alımı yoluyla karşılanması işi kapsamındaki araçları ihale amacı doğrultusunda kullanmayarak görevlerini kötüye kullandıkları ortaya çıktı.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda belediyede Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Karabulut'un; söz konusu araçların ihale amacı doğrultusunda kullanılması konusunda kontrol ve denetim görevini yerine getirmeyerek görevini kötüye kullandığı anlatıldı.

3 şüpheli hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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