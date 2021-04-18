CHP'de yeni skandal! Her şey 'Bana abi deme' mesajıyla başlamıştı!





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın genç bir kıza "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" şeklinde mesajlarla başlayan skandal sürüyor. Genç kızları taciz edip kendi isteğiyle istifa eden ilçe başkanının yanı sıra yasak aşkından çocuk sahibi olan belediye başkanı görevine devam ederken, tacizi ortaya çıkartan delegenin CHP'den ihraç edilmişti. Bursa'da partinin en yetkili ismi olan CHP'nin Bursa'daki en etkili ismi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise skandalları açıklığa kavuşturmak yerine haberleri yapan gazetecilere dava açmayı tercih etti.



Ayrıca taciz olaylarına sessiz kaldığı ve üstünü örttüğü yönündeki sosyal medya paylaşımlarını da sildiren Karabıyık, genç bir partili kıza, "Bana abi deme" diyen Osmangazi ilçe başkanını ve yaşanan skandalların tamamını görmezden gelmiş, yasak aşk yaşadığı kadını hamile kaldığı için terk eden Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan konusunda da sessizliğini korumuştu.

Taciz olaylarını örtbas ettiği ileri sürülen Karabıyık, kendisini temize çıkartmak için özel bir ekip kurdu. Yaptığı duygu sömürüsü ile hakkında yapılan paylaşımları sildiren Karabıyık, partisindeki taciz skandallarının cezasız kalmasına isyan eden paylaşımları bir bir sildirtiyor





TACİZCİ İHRAÇ OLMASIN DİYE İSTİFA ETTİRİLDİ



CHP Bursa'da uzun zamandan beri süregelen taciz olayları, SABAH'ın ele geçirdiği yazışmalarla patlak vermişti. Tüm bu yaşananlar görmezden gelinmiş ve hatta İl Başkanı İsmet Karaca'nın açıklamalarıyla adeta meşru hale getirilmeye çalışılmıştı. Skandalların kamuoyuna yansıması ile tacizci ilçe Başkanı Mete Akyolcular, CHP'den ihraç edilmemesi için istifa ettirilmişti. Milletvekili Lale Karabıyık, ilçe başkanını aklamak için kurulan "Tacizi Araştırma Komisyonu" üyelerinin tacizci başkanın yakın arkadaşları olmasına bile müsaade etmişti.



AKLAMA KOMİSYONUNU BİLE GÖRMEZDEN GELDİ



Medya ve kamuoyu baskısıyla tacizciler hakkında göstermelik soruşturmalar başlatan CHP'de soruşturma komisyonu tacizci Mete Akyolcular'ın yakın arkadaşlarından seçildi. Mağdurların ifadelerini dinleyen Aklama Komisyonu, mağdurlara, "Senin de gönlün var mıydı" şeklinde şoke eden sorular sordu. Lale Karabıyık buna da sessiz kaldı. Mete Akyolcular, komisyonun hazırladığı raporda masum gösterildi ve aklandı. Milletvekili Karabıyık buna da gıkını çıkarmadı.



PARTİLİLERE BASKI BAŞLADI



Görmezden gelinen, üstü örtülen tüm taciz vakaları CHP'ye gönül veren çok sayıda partiliyi de öfkelendirmişti. Yüzlerce partili, kendi sosyal medya hesaplarından CHP'deki skandalların son bulmasını ve üstünün örtülmemesini isteyen paylaşımlar yaptı. Vekil Karabıyık, bir ekip kurarak tespit edilen paylaşımların silinmesi için baskıya başladı. Dayatmalara dayanamayan çok sayıda partili paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.





Partililer, ihraç edilme korkusuyla tacizlere ses çıkaramazken Osmangazi Meclis üyesiyken partisinden istifa eden Ayşe Orakçı olaylara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.