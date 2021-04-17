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İtalya'da Meclis Üyesinden Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü

İtalya'da Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yerden yere vurduğu konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Meloni, Macron'a hitaben yaptığı konuşmada; Fransa'nın nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkardığını belirterek, "Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz. Bize ders vermeye kalkma Macron!" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya / 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:52
İtalya'da Meclis Üyesinden Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni, geçtiğimiz yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü.

'BİZE DERS VERMEYE KALKMA MACRON!'

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben 2019'da yaptığı konuşmada; Fransa'nın nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkardığını belirterek, 'Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz. Bize ders vermeye kalkma Macron!' ifadelerini kullanmıştı.

'LİBYA'YI BOMBALAYAN ONLAR OLDU'

Meloni, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Emmanuel Macron'un sorumsuzluğuna yazıklar olsun. Libya'yı bombalayan onlar oldu. Çünkü İtalya'nın Kaddafi ile enerji alanında özel ilişkileri olması onları endişelendiriyor. Aynı zamanda bizi bu hale getiren göç dalgalarının önünde bulduk kendimizi. Bu arada Fransa Afrika'yı sömürmeye devam ediyor. 14 ülkede para birimi bastırıp üzerlerine damgalıyor ve çocukları madenlerde çalıştırıp hammadde edinmeye devam ediyor.'

FransaNijerLibyaİtalya

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