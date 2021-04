CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ hayvanlara eziyet oldu

Haber göre geçen yıl, CHP'li İBB ‘ye bağlı İSKİ'nin Ömerli Barajına dikenli tel çekmesi ile başladı. O dönem barajın su seviyesi düşük olduğu için çekilen dikenli teller bu yıl sular altında kaldı.



Özellikle barajda yaşayan balıklar yumurtlamak için debisi düşük bölgelere geçmesi gerekliyken barajın içine çekilen dikenli teller, iddiaya göre balıkların debisi düşük bölgeye geçmesini engelliyor.



Yine iddiaya göre balıklar dikenli tellere takılarak ya ölüyor ya da büyük yaralanmalar yaşıyor. Barajın etrafında bulunan karabatak, ördek, pelikan gibi canlı türleri de suyun altında kalan dikenli tellere takılarak ölüyor.



Ömerli Barajı gönüllüleri barajın içine çekilen dikenli tellerin bir an önce İSKİ tarafından kaldırılmasını beklerken diğer yandan yumurtalarını bırakmak için debisi düşük yerlere gelen balıkların kepçe ile avlanmasının önüne geçmek için her gün bir kişi balıkların yumurtalarını bıraktığı alanda nöbet tutuyor.







'Mühendislik hatası, sökülmeli'



Baraja çekilen dikenli tellerin mühendislik hatası olduğunu savunan Ömerli Barajı gönüllüleri, dikenli tellerin Ömerli Barajındaki canlı popülasyonunu etkilediğini, çevrede bulunan karabatak, pelikan, balık ve nesli tükenmekte olan su samurları gibi canlı türlerinin öldüğünü, bir an önce barajın içine çekilen dikenli tellerin İSKİ tarafından sökülmesi gerektiğini dile getirdiler.



'4 tane hayvanın ölüsünü biz çıkardık'



Ömerli Barajı gönüllüsü Kadir Betüs, “Geçen yıl İSKİ bu bölgede tellendirme çalışması yaptı. Yanlış bir hesaplama ile dikenli teller suyun ortasında kaldı. Buraya yumurtalarını bırakmak için gelen balıklara bu teller zarar veriyor. Burada karabataklar, kuşlar, ördek türleri, pelikanlar var. Bu canlılar oradan geçtiği zaman teller yaralama yapıyor. Hayvanlar geçemiyor, geçemediği için üreme yapamıyor. Bu durum yüzünden balıkçılar ile kavgalar oluyor. Bu tarafa geçen balıkları olta veya kepçe ile alıyorlar. Bizde burada sorun yaşıyoruz. Bizim tek isteğimiz ortadan geçen dikenli tellerin İSKİ tarafından kaldırılması. Geçenlerde 4 tane hayvanın ölüsünü biz çıkardık. Bizim tek isteğimiz şurada ortadan geçen dikenli tellerin İSKİ tarafından kaldırılması“ dedi.



Daha önce ne olmuştu?



Seçimden önce, getireceği çözümlerle İstanbul genelindeki tüm hayvanların eşit standartlara kavuşacağını iddia eden İmamoğlu'nun, şimdi o hayvanlardan kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı.



Seçim bitti hayvanlar için verdiği sözleri unuttu



Seçimden önce “İstanbul'da nefes alan her canlının yaşam hakkını koruyacak çözümlerle geliyoruz” diyen İmamoğlu'nun verdiği sözlerin aksi yönde politikalar izlemekten vazgeçmiyor. Seçimden önce “İBB Mahalle Hayvan Gönüllüleri” adlı bir platform kurarak, hayvanseverleri bu gönüllü oluşuma dâhil edeceklerini iddia eden İmamoğlu, masrafları kısmak adına hayvanseverleri kızdıracak adımlar atıyor. Hayvan hakları eğitimini ilkokul seviyesinde okullarda yaygınlaştıracaklarını vaat eden İmamoğlu, bunu yapmak yerine ilkel bir şekilde sokak hayvanlarından kurtulmaya çalışıyor



Geçtiğimiz hafta topladıkları sokak köpeklerini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terk ederken suçüstü yakalanan İBB ekipleri, çareyi Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde buldu. Barınaklardaki sokak hayvanlarını sahiplendirme kampanyası adı altında kurtarma operasyonu başlatan Veteriner İşleri Müdürlüğü, İstanbul'un muhtelif köşelerine asılan “Evcil Hayvan Satın Almayın Ücretsiz Sahiplenin” başlıklı devasa ilanlarla, İstanbulluları sokak hayvanlarını sahiplenmeye teşvik ediliyor.



Atlara zulüm devam ediyor



Öte yandan, sırf hayvan severlere şirin görünmek için Adalar'daki faytonlara koşulan, yaşlanmış ve eziyet görmüş bin 177 atı satın alarak İBB gözetiminde dinlendireceği sözünü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, emekliye ayırdığını iddia ettiği atları, Adıyaman, Kastamonu, Aydın, Ardahan ve Hatay'da CHP yönetimindeki belediyelere göndererek, ağır işlerde ve köylerde çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.