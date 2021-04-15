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Basın toplantısında yeterince ders almayan Dendias, bu sefer de klavye delikanlılığına soyundu!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine verdiği cevaplar sonrası Twitter'dan açıklama yapmak zorunda kaldı.

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 22:40
Basın toplantısında yeterince ders almayan Dendias, bu sefer de klavye delikanlılığına soyundu!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı basın toplantısında şova dönük ve mesnetsiz açıklamalar yapmış, Çavuşoğlu'nun sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

Dendias şimdi de öne sürdüğü iddialarına Twitter'dan devam etti.

ÇAVUŞOĞLU'NUN YERİNDE CEVAPLARI, DENDİAS'A TWİTTER'DAN DA AÇIKLAMA YAPMAYA ZORLADI

Türkiye'nin kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu iddiasıyla tweet'lerine başlayan Dendias, 'Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için gerekli bir koşul gerginliğin azaltılması ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmasıdır. Geçmişte, suçlu eylemler önemli ölçüde artmıştır.' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığı, yalnızca dini kimlikleri üzerinden ele alan Dendias, bunu Lozan Anlaşması'nı kendince yorumlayacak kadar ileriye götürdü.

DENİZ YETKİ ANLAŞMASINI, MUHTIRA OLARAK NİTELENDİRDİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini de Yunanistan'la olan ilişkilerine bağlamaya çalışan Yunan bakan, Libya ile yapılan Deniz yetki anlaşmasına da gönderme yapmaktan geri durmadı.

Deniz yetki anlaşmasını bir muhtıra olarak nitelendiren Dendias konuyla ilgili, 'Sözde Türk-Libya muhtırası, Deniz Hukukuna uygun olmadığı için Avrupa Konseyi tarafından kınandı.' ifadelerini kullandı.

Dendias'ın Türkiye ile ilgili Twitter'dan yaptığı ithamlar şu şekilde:

'Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için gerekli bir koşul gerginliğin azaltılması ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmasıdır. Geçmişte, suçlu eylemler önemli ölçüde artmıştır.

DENDİAS, 'TÜRK MÜSLÜMAN AZINLIK' DİYEMEDİ

Yunanistan'da Müslüman bir azınlık var, Lozan Antlaşması ile tanınıyor, bu Yunan devletinin görüşü.

Tüm uluslararası toplum tarafından kabul edilen tek çözüm Kıbrıs'taki iki bölgeli iki toplumlu federasyondur. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin haklarını ihlal eden eylemlerden kaçınılmalıdır.

Yunanistan, Türkiye istediği sürece Türkiye'nin katılım sürecini destekliyor. Herhangi bir aday ülkede olduğu gibi, ihlal edilemez bir kural vardır: Bir Üye Devletin bölgesel egemenliğine saygı.

Sözde Türk-Libya muhtırası, Deniz Hukukuna uygun olmadığı için Avrupa Konseyi tarafından kınandı.

'AB ÜÇÜNCÜ TARAF DEĞİLDİR...'

Mitsotakis hükümetinin görüşü, birlikte çalışmak her iki ülkenin çıkarınadır.

Yunanistan, Türkiye ile yavaş yavaş olumlu bir gündem başlatmaya hazır. Bu, uluslararası hukuku, Avrupa müktesebatını terk etmek anlamına gelmez. AB üçüncü taraf değildir. Tarihte devletlerin bir arada var olmasının en gurur verici örneği ailemizdir.'

SKANDALIN PERDE ARKASI! 

Yunanistan'da yayın yapan haftalık Ethnos gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı.

Gazete, Dendias'ın dün ve bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden önce Miçokatikis ile kapsamlı bir teatide bulunduğunu aktardı.

Ethnos gazetesi, Dendias'ın provoke edilmesi halinde, buna uygun şekilde karşılık vermesi konusunda açık talimat aldığını duyurdu.

Ancak toplantının dostça bir atmosferde başlaması ve Bakan Çavuşoğlu'nun diplomatik teamüller içinde iki ülke arasındaki fikir ayrılıklarını ifade ettiği net bir şekilde görülürken, Nikos Dendias'ın saldırgan üslubu toplantının havasını bir anda değiştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum" derken sözlerini sürdürdü:

"Ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

Kıbrıs CumhuriyetiYunanistanLibyaMevlüt Çavuşoğlu

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