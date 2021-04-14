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Yunanistan Dışişleri Bakanı İstanbul'da!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı kritik zirve öncesi İstanbul'a gelerek ülkesinin başkonsolosluğuna geçti. Dendias, burada bir de önemli temasta bulundu. Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Dendias, Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği zirveden ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanı İstanbul'da!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Dendias ile birlikte kameralar karşısına geçen Patrik Bartholomeos kısa bir açıklama yaptı. Dendias ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini anlatan Bartholomeos, "Yunanistan'ın birkaç bölgesinde patrikhanemizin yetkisi var. Bu bölgeleri kilise açısından ilgilendiren konuları dile getirdik. Ayrıca sayın Başbakan Miçotakis'e ilgisi için patrikhanemize karşı duyduğu, her zaman ifade ettiği saygısı için teşekkürlerimizi gönderdik" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Patrikhane fotoğrafçısı Niko Manginas'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Patrik Bartholomeos, "Sevilen birisiydi. Yunan başbakanı dünkü cenazesine çelenk gönderdi. Bunun için de teşekkürlerimizi ilettik. Sayın bakanımız da Niko için bir taziye mektubu gönderdi, buna da teşekkür ettik. Sayın başkonsolos hanımefendi misafirperverliği için bu sohbetimizi gerçekleştirmiş olmasından dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Dendias ise, Türkiye'de olmaktan dolayı ve yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği için mutlu olduğunu söyledi.

YunanistanMevlüt Çavuşoğlu

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