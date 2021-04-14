ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı öldü!

Amerikan basını, dünyanın en büyük saadet zinciri şebekesini kurarak dolandırıcılık yapan Bernie Madoff'un 82 yaşında hapishanede öldüğünü aktardı.



Bernie Madoff'un ABD'deki Kuzey Carolina, Butner'daki Federal Tıp Merkezinde doğal nedenlerden hayatını kaybettiği bildirildi.



Avukatları geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle Madoff''u hapisten çıkarmak için dava açarken, mahkeme talebi reddetmişti.



150 YIL HAPİS CEZASI



Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edildi.



13 MİLYAR DOLAR GERİ ALINMIŞTI



Mahkeme tarafından atanan kayyum, yatırımcıların Madoff'un işine yatırdığı tahmini 17,5 milyar dolardan 13 milyarını geri almıştı.