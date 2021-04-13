Günün fıkrası HDP'den! İlk seçimde iktidar olacaklarmış

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, son yerel seçimlerde CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na, gizli bir şekilde destek verdi.



Millet İttifakı HDP'nin varlığını kabul etmese de HDP Eş Geneş Başkanı Pervin Buldan, seçimlerin ardından sandık başında kurulan ittifakı açık bir şekilde itiraf etmişti.



Daha önceki ittifaklara tekrar değinen Pervin Buldan, bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



HDP'nin şu anda bir seçim ittifakı olmadığını söyleyen Buldan, partinin kapatılma davasına imalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı;



'İLK SEÇİMDE HDP, ÜLKE YÖNETİMİNDE OLACAK'



Buldan, büyük bir kesimle direndiklerini aktararak, 'HDP'ye bakan 7 Haziran'ı, 31 Mart'ı, 24 Haziran'ı ve burada yaşanan ve yaşatılan başarıları görür. Bu dönem biz muhalefetteyiz ama bilinmeli ki ilk seçimde HDP sorumluluk alacak ve bu ülkenin yönetiminde mutlaka olacaktır.' dedi.



'AYDINLAR İLE BERABER DİRENİYORUZ'



Buldan'ın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:



'Şu an gündemimiz seçim ittifakı değil, en geniş demokrasi ittifakıdır. Tüm toplumsal ve siyasal kesimler, emek ve demokrasi güçleri, aydınlar ile beraber direniyoruz. 3'üncü yol egemen sömürücü güçlerin dışında kalan demokratik kamuoyunun kendisidir. 3'üncü yol klasik bir muhalefet tarzını benimsemez, kısa vadeli düşünmez.'