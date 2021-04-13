USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,18 EURO (Alış - Satış) : 9,71 - 9,73

Günün fıkrası HDP'den! İlk seçimde iktidar olacaklarmış

Gündemlerinde seçim ittifakı olmadığını belirten Pervin Buldan, ilk seçimde HDP'nin sorumluluk alarak ülke yönetiminde bulunacağını söyledi.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 14:43
Günün fıkrası HDP'den! İlk seçimde iktidar olacaklarmış

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, son yerel seçimlerde CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na, gizli bir şekilde destek verdi.

Millet İttifakı HDP'nin varlığını kabul etmese de HDP Eş Geneş Başkanı Pervin Buldan, seçimlerin ardından sandık başında kurulan ittifakı açık bir şekilde itiraf etmişti.

Daha önceki ittifaklara tekrar değinen Pervin Buldan, bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

HDP'nin şu anda bir seçim ittifakı olmadığını söyleyen Buldan, partinin kapatılma davasına imalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı;

'İLK SEÇİMDE HDP, ÜLKE YÖNETİMİNDE OLACAK'

Buldan, büyük bir kesimle direndiklerini aktararak, 'HDP'ye bakan 7 Haziran'ı, 31 Mart'ı, 24 Haziran'ı ve burada yaşanan ve yaşatılan başarıları görür. Bu dönem biz muhalefetteyiz ama bilinmeli ki ilk seçimde HDP sorumluluk alacak ve bu ülkenin yönetiminde mutlaka olacaktır.' dedi.

'AYDINLAR İLE BERABER DİRENİYORUZ'

Buldan'ın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

'Şu an gündemimiz seçim ittifakı değil, en geniş demokrasi ittifakıdır. Tüm toplumsal ve siyasal kesimler, emek ve demokrasi güçleri, aydınlar ile beraber direniyoruz. 3'üncü yol egemen sömürücü güçlerin dışında kalan demokratik kamuoyunun kendisidir. 3'üncü yol klasik bir muhalefet tarzını benimsemez, kısa vadeli düşünmez.'

Saadet PartisiPervin Buldan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement