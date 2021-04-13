CHP'li belediye tedbir almadı, facia 'geliyorum' dedi

Son dakika bilgilerinin geldiği Ankara'da inşaat çalışması yapılan mahallede kazılan temelin üst kısımda bulunan Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Apartmanın temeli boşa çıktı. İnşaat alanında önlem almadan kazı çalışması gerçekleştiren inşaatın müteahhidi Süleyman A. ile hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K. gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Gözaltına alınan zanlıların ifadelerine SABAH ulaştı. İfadelere göre, apartman sakinlerinin binaların çökme riskine karşı CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yaptığı şikayetin ardından belediye yetkilileri inşaat alanına gelerek kaymanın olduğunu görmelerine rağmen fotoğraflama yaparak inşaatı durdurmadığı anlaşıldı.



Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan Açelya Apartmanı kontrollü şekilde yıkıldı. Büyük bir faciadan kurtulan bina sakinlerinin 3 ay önce CHP'li Çankaya Belediyesi'ni uyardığı ortaya çıktı. Olayın sorumlusu olarak gözaltına alınan zanlıların ifadelerine SABAH ulaştı.



ÇANKAYA BELEDİYESİNİ 3 AY ÖNCE UYARMIŞLAR



Açelya Apartmanı sakinleri, 3 ay önce apartmanın ön cephesinde bulunan binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılacağını öğrendikten sonra çevredeki 3 bina ile birlikte CHP'li Çankaya Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü'ne dilekçe yazdı. 4 bina sakini özetle "...Binamızın temelinde ya da binamız için tehlike oluşturabilecek muhtelif risk unsurlarına karşı, inşaatı başlanacak olan yapının temel aşamasında gerekli zemin etütlerinin yapılması gereken perde beton imalatlarının gerekli mevzuat çerçevesinde, standartlara uygun ve en önemlisi de binamız ve çevre binalara muhtelif tehlikeler oluşmayacak, can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde inşaata başlaması, devamı ve denetlenmesi hususlarını bilgilerinize arz ederiz" yazılı dilekçeyi Çankaya Belediyesi'ne gönderdi.



İNŞAAT ALANINI FOTOĞRAFLAMAKLA YETİNDİLER



İnşaat firması, yıkılan binanın yerine inşaata çalışmasına başladı. Çevredeki bina sakinleri, inşaat alanında güvenlik için müteahhidi uyardı. Çankaya Belediyesi yetkilileri inşaat alanına gelerek müteahhit Süleyman A. ile görüşmenin ardından inşaat alanını fotoğrafladı. Herhangi bir uyarı ile karşılaşmayan kepçe Operatörü Özkan K., 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarının altında kazı çalışmasına devam etti. Akşam saatlerinde Açelya Apartmanın istinat duvarı çökmeye başladı. İnşaatın müteahhidi Süleyman A. ile hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K., Cebeci Şehit Birol Öztekin Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alındı.



BELEDİYE YETKİLİLERİ KAYMAYI GÖRDÜ İNŞAAT DURDURMADI



İnşaat firması sahibi Süleyman A. ifadesinde, "Arsa sahibi ile bina yapmak için anlaştım. Çankaya Belediyesinden gerekli ruhsat ve projelerimi tamamladıktan sonra inşaata başladım. İnşaatın temel ve kazı işlemleri için Serkan K. ile anlaştım. Çankaya Belediyesi yetkileri yanıma gelerek Altay sokak üzerindeki binaların kayma olduğunu ve o tarafta çalışma yapılmamasını söylediler. Bende o bölgeye destek amaçlı kum, çakıl ve çimento alarak üsteki binaların önüne bıraktım. Yapmış olduğum inşaat çalışması tamamen hukuka uygun, belge ve projem eksiksiz ve tamdır" şekilde beyanda bulundu.