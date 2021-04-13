USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,18 EURO (Alış - Satış) : 9,71 - 9,73

CHP'li belediye tedbir almadı, facia 'geliyorum' dedi

Ankara'da inşaat çalışması yapılan mahallede kazılan temelin üst kısımda bulunan Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Apartmanın temeli boşa çıktı. İnşaat alanında önlem almadan kazı çalışması gerçekleştiren inşaatın müteahhidi Süleyman A. ile hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K. gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 11:49
CHP'li belediye tedbir almadı, facia 'geliyorum' dedi

Son dakika bilgilerinin geldiği Ankara'da inşaat çalışması yapılan mahallede kazılan temelin üst kısımda bulunan Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Apartmanın temeli boşa çıktı. İnşaat alanında önlem almadan kazı çalışması gerçekleştiren inşaatın müteahhidi Süleyman A. ile hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K. gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Gözaltına alınan zanlıların ifadelerine SABAH ulaştı. İfadelere göre, apartman sakinlerinin binaların çökme riskine karşı CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yaptığı şikayetin ardından belediye yetkilileri inşaat alanına gelerek kaymanın olduğunu görmelerine rağmen fotoğraflama yaparak inşaatı durdurmadığı anlaşıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan Açelya Apartmanı kontrollü şekilde yıkıldı. Büyük bir faciadan kurtulan bina sakinlerinin 3 ay önce CHP'li Çankaya Belediyesi'ni uyardığı ortaya çıktı. Olayın sorumlusu olarak gözaltına alınan zanlıların ifadelerine SABAH ulaştı.

ÇANKAYA BELEDİYESİNİ 3 AY ÖNCE UYARMIŞLAR

Açelya Apartmanı sakinleri, 3 ay önce apartmanın ön cephesinde bulunan binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılacağını öğrendikten sonra çevredeki 3 bina ile birlikte CHP'li Çankaya Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü'ne dilekçe yazdı. 4 bina sakini özetle "...Binamızın temelinde ya da binamız için tehlike oluşturabilecek muhtelif risk unsurlarına karşı, inşaatı başlanacak olan yapının temel aşamasında gerekli zemin etütlerinin yapılması gereken perde beton imalatlarının gerekli mevzuat çerçevesinde, standartlara uygun ve en önemlisi de binamız ve çevre binalara muhtelif tehlikeler oluşmayacak, can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde inşaata başlaması, devamı ve denetlenmesi hususlarını bilgilerinize arz ederiz" yazılı dilekçeyi Çankaya Belediyesi'ne gönderdi.

İNŞAAT ALANINI FOTOĞRAFLAMAKLA YETİNDİLER

İnşaat firması, yıkılan binanın yerine inşaata çalışmasına başladı. Çevredeki bina sakinleri, inşaat alanında güvenlik için müteahhidi uyardı. Çankaya Belediyesi yetkilileri inşaat alanına gelerek müteahhit Süleyman A. ile görüşmenin ardından inşaat alanını fotoğrafladı. Herhangi bir uyarı ile karşılaşmayan kepçe Operatörü Özkan K., 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarının altında kazı çalışmasına devam etti. Akşam saatlerinde Açelya Apartmanın istinat duvarı çökmeye başladı. İnşaatın müteahhidi Süleyman A. ile hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K., Cebeci Şehit Birol Öztekin Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alındı.

BELEDİYE YETKİLİLERİ KAYMAYI GÖRDÜ İNŞAAT DURDURMADI

İnşaat firması sahibi Süleyman A. ifadesinde, "Arsa sahibi ile bina yapmak için anlaştım. Çankaya Belediyesinden gerekli ruhsat ve projelerimi tamamladıktan sonra inşaata başladım. İnşaatın temel ve kazı işlemleri için Serkan K. ile anlaştım. Çankaya Belediyesi yetkileri yanıma gelerek Altay sokak üzerindeki binaların kayma olduğunu ve o tarafta çalışma yapılmamasını söylediler. Bende o bölgeye destek amaçlı kum, çakıl ve çimento alarak üsteki binaların önüne bıraktım. Yapmış olduğum inşaat çalışması tamamen hukuka uygun, belge ve projem eksiksiz ve tamdır" şekilde beyanda bulundu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement