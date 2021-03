Pelin Öztekin'e taziye telefonu!

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanarak kalp krizi geçiren 62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta oyuncu hayata gözlerini yumdu.



Sanat dünyasını yasan boğan gelişmeyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti.



Erdoğan, merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.