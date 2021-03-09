Mars'taki yaşamın sırrı Türkiye'de olabilir!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance, Mars'a inerek görevine başladı. Perverance Mars'ın Jezero Krateri'nden kaya örnekleri toplayacak. Bilim insanlarına göre Mars'taki Jezero Krateri bir zamanlar sular altındaydı.



Ancak toplanan örneklerin karşılaştırılması için araştırmacılara Dünyadan bir örneklem gerekiyor. NASA araştırmacıları Burdurda bulunan Salda Gölünin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.



NTVnin haberine göre Türkiyenin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü bu nedenle NASA mühendislerinin odağında. NASA bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurburchen, Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak ifadelerine yer verdi.



Bilim insanları Jezerodan alacakları örneklerde fosilleşmiş yaşam izlerini arıyor. 2019 yılında Türkiyeli ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan bir ekip Salda Gölüne bir keşif gezisi düzenlemişlerdi.



Gölün çevresindeki büyük taş kütlelerinden aşınmış mikrobiyalitler araştırmanın temel sebebi. Araştırmacılar bu mikrobiyalitlerin mikropların yardımıyla oluştuğu düşüncesindeler.



Perseverance'nin toplayacağı örneklerde de mikrobiyalit izi aranacak.



Zurbuchen, Perseverance ile bir şey bulduğumuzda, Salda Gölü'ne geri gidip, her ikisi arasındaki süreçlerin benzerliğine bakacağız. Aynı zamanda Perseverance ile Salda Gölü'nden elde edilenler arasında fark olup olmadığına bakacağız şeklinde konuştu.



Açıklamasının devamında Zurbuchen, Bu yüzden, bu göle sahip olduğumuz için çok mutluyuz diye ekledi. Mars'ta toplanan kaya örnekleri 2031 yılına kadar Kızıl Gezegen'de kalmaya devam edecek. Bu tarihte iki ayrı robotlu görevle örnekler Dünya'ya getirilecek.