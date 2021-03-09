İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'li Buldan'a sert tepki!

HDP'li Pervin Buldan'ın Kandil'e selam gönderdiği videoya tepkiler çığ gibi büyüdü. Buldan'a bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.



Soylu Buldan'ın o görüntülerini paylaşarak, 'Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!” ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu'nun paylaşımı büyük beğeni topladı.