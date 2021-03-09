İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'li Buldan'a sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandile Selam gönderen Pervin Buldan’ın videosunu paylaşarak, “Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!” dedi.
HDP'li Pervin Buldan'ın Kandil'e selam gönderdiği videoya tepkiler çığ gibi büyüdü. Buldan'a bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Soylu Buldan'ın o görüntülerini paylaşarak, 'Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun paylaşımı büyük beğeni topladı.