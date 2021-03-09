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HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti

İlk yerli ve milli füze sistemimiz HİSAR-A+ kendine ait rekoru kırdı.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 13:12
HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine son dahil edilen ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak üretilen milli füzemiz HİSAR-A +...



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TSK'ya tesliminden sonra test atışlarına devam eden HİSAR-A+ bugüne kadarki en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti.

Konu ile ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti."

İsmail DemirRecep Tayyip Erdoğan

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