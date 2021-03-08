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Türkiye Rasim Öztekin'e ağlıyor!

Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kaybından sonra ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 21:01
Türkiye Rasim Öztekin'e ağlıyor!

SELÇUK YÖNTEM

Sevgili Rasim ruhun mutlu olsun. Nur içinde yat. Tiyatro seni çok özleyecek.

YILMAZ ERDOĞAN

Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağbi’yi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun.

DEMET AKBAĞ

Çok canım yanıyor... Ne çok iş, ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim.Birkaç ay önce Film Gibi Hayatlar'da ağırlamak nasip oldu Sevgili Rasim Öztekin'i... Canlandırdığı her karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren çok değerli bir oyuncuyu, Türk Tiyatrosunda Geleneksel Kavuk'a sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik...Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyoyu kahkahalara boğmuştu... Hiç unutmuyorum.Ruhun şad olsun Sevgili Rasim Öztekin. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

CAN YILMAZ

Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk

AYŞE KÖKÇÜ

Bu olmamalıydı çok üzüldüm nur içinde uyu Rasim

YELİZ

Aahhhh o kadar üzgünüm ki....Neden iyiler gidiyor hep...İnsanlığı ayrı,kalbi ayrı,tiyatro ustalığı ayrı...Harika bir insanı,usta bir sanatçımızı kaybettik...Nurlarla uyu Rasim Öztekin,mekanın cennet olsun. Allah Pelin'ciğime sabırlar versin

MURAT ŞEKER

Melek gibi abimizdi... “Klavye Delikanlıları”nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko’nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti...Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim... Mekanın cennet olsun

DERYA BAYKAL

Ahhh Canım Rasim’ciğim Ahhh güzel arkadaşım...Çok üzgünüm. Başımız sağolsun

ŞORAY UZUN

Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik.

CEYHUN YILMAZ

Ah be ağabey

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Yattığınız yer incitmesin Rasim Hocam....

FİLİZ AKIN

Demet Akbağ ağlayarak anlatıyordu anılarını 3 gündür yoğun bakımda olduğu için ulaşılamıyordu ...Vefatı gerçek bir acı yarattı tüm sevenleri arasında diyorlar#canlımasa programında Başta kızı, ailesi tüm sevenlerine sabır diliyorum ...Nur içinde yat Mekanın Cennet Olsuun

Bob MarleyRasim Öztekin

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