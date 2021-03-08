Türkiye Rasim Öztekin'e ağlıyor!

Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kaybından sonra ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
SELÇUK YÖNTEM
Sevgili Rasim ruhun mutlu olsun. Nur içinde yat. Tiyatro seni çok özleyecek.
YILMAZ ERDOĞAN
Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağbi’yi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun.
DEMET AKBAĞ
Çok canım yanıyor... Ne çok iş, ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm...
HÜLYA KOÇYİĞİT
Sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim.Birkaç ay önce Film Gibi Hayatlar'da ağırlamak nasip oldu Sevgili Rasim Öztekin'i... Canlandırdığı her karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren çok değerli bir oyuncuyu, Türk Tiyatrosunda Geleneksel Kavuk'a sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik...Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyoyu kahkahalara boğmuştu... Hiç unutmuyorum.Ruhun şad olsun Sevgili Rasim Öztekin. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
CAN YILMAZ
Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk
AYŞE KÖKÇÜ
Bu olmamalıydı çok üzüldüm nur içinde uyu Rasim
YELİZ
Aahhhh o kadar üzgünüm ki....Neden iyiler gidiyor hep...İnsanlığı ayrı,kalbi ayrı,tiyatro ustalığı ayrı...Harika bir insanı,usta bir sanatçımızı kaybettik...Nurlarla uyu Rasim Öztekin,mekanın cennet olsun. Allah Pelin'ciğime sabırlar versin
MURAT ŞEKER
Melek gibi abimizdi... “Klavye Delikanlıları”nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko’nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti...Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim... Mekanın cennet olsun
DERYA BAYKAL
Ahhh Canım Rasim’ciğim Ahhh güzel arkadaşım...Çok üzgünüm. Başımız sağolsun
ŞORAY UZUN
Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik.
CEYHUN YILMAZ
Ah be ağabey
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Yattığınız yer incitmesin Rasim Hocam....
FİLİZ AKIN
Demet Akbağ ağlayarak anlatıyordu anılarını 3 gündür yoğun bakımda olduğu için ulaşılamıyordu ...Vefatı gerçek bir acı yarattı tüm sevenleri arasında diyorlar#canlımasa programında Başta kızı, ailesi tüm sevenlerine sabır diliyorum ...Nur içinde yat Mekanın Cennet Olsuun