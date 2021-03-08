USD (Alış - Satış) : 7,51 - 7,52 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

Türkiye'den dünyayı şaşırtan müthiş hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı

Türkiye'nin 2003-2021 yılları arasında Afrika kıtasına yönelik faaliyetleri, African Business dergisinin Mart 2021 sayısının geniş yer buldu. Erdoğan'ın 18 yılda 27 Afrika ülkesini ziyaret ederek diğer tüm liderleri geride bıraktığının vurgulandı. Türkiye'nin Afrika'da 2003’te 12 büyükelçiliği yer alırken, 2021'de bu 42’ye, 2003'te 100 milyon dolar olan yatırım, 2021'de 6.5 milyar dolar oldu.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 07:43
Türkiye'den dünyayı şaşırtan müthiş hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2003-2021 yılları arasında Afrika kıtasına yönelik açılımları, Afrika'nın en çok satan dergilerinden African Business'in Mart 2021 sayısında geniş yer buldu.

African Business, Ankara'nın 2005 senesini 'Afrika Yılı' olarak ilan etmesinin ardından Türkiye'nin Afrika kıtasındaki etkisinin olağanüstü derecede arttığı kaleme alındı. Söz konusu haber, başyazı olarak derginin kapağında yer aldı.

Başkan Erdoğan, tüm dünya liderlerini geride bıraktı

Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik, diplomatik ve askeri varlığına ilişkin önemli istatistiklere yer verilen makalede, Erdoğan'ın 2003'ten bu yana 27 Afrika ülkesini ziyaret ettiği ve bu sayının Afrika kıtası dışı tüm liderleri geride bıraktığı vurgulandı.



Pretorya Büyükelçisi Ülgen: Afrika ile kazan-kazan ilişkimiz var

Türkiye'nin Güney Afrika'daki Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de African Business dergisinde yer alan makaleye katkı yaptı.

Türkiye'nin Afrika politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülgen, 'Bu eşsiz model, Türkiye'nin Afrika kıtasına kolonyal bir amaçla gitmediğinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Afrika'da kazan-kazan stratejisiyle bulunuyoruz' sözlerini kullandı.



Doğrudan yatırım 65 kat, ihracat ise yüzde 579 arttı

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik doğrudan yatırımlarının 2003'te 100 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan dergi, bu sayının 2021 itibarıyla 6,5 milyar dolara çıktığının altını çizdi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesinde olduğu, 2019 itibarıyla ise 25 milyar doları aştığı kaydedildi. Öte yandan, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik ihracatının 2003'ten 2018'e kadar yüzde 579 artış gösterdiği belirtildi.

Diplomatik misyonlar artıyor, THY 33 ülkede 51 noktaya uçuyor

2003 yılı itibarıyla Afrika'daki büyükelçilik sayısı 10 olan Türkiye'nin, aradan geçen 18 yılda Afrika kıtasındaki diplomatik misyonlarını katbekat artırdığı ifade edilen makalede, Türk Hava Yolları'nın ise 33 Afrika ülkesindeki 51 noktaya uçuş gerçekleştirmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı