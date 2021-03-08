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Türk ordusunun terörle mücadelesine siyasi şov diyen Demirtaş'a Kılıçdaroğlu'ndan destek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda Gara operasyonu ile ilgili Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını değerli bulduğunu belirtti.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 11:05
Türk ordusunun terörle mücadelesine siyasi şov diyen Demirtaş'a Kılıçdaroğlu'ndan destek!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röortajda  “Sayın Mithat Sancar'ın da Sayın Selahattin Demirtaş'ın Gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir.” dedi.

Kılıçdaroğlu'na göre Gara siyasi şov mu?

Kılıçdaroğlu röportajda Türk ordusunun terörle mücadelesini siyasi şov olarak gören Demirtaş'ın Gara açıklamasına destek verdi.

Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Selahattin Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu.

Demirtaş: “Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır.”

Kılıçdaroğlu'nun desteklediği bir diğer isim olan HDP eşbaşkanı Mithat Sancar da 13 şehidimizin olduğu Gara katliamı ile ilgili partisinin grup toplantısında şu açıklamayı yapmıştı.

“Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir?”

13 şehidin, PKK tarafından katledilmediğine dair algı oluşturmaya çalışan Sancar'ın açıklamalarının öncesinde benzer açıklamalar PKK ve ABD'den gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Gara'daki katliama ilişkin, “Eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi

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