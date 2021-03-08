USD (Alış - Satış) : 7,51 - 7,52 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

Partisindeki taciz vakalarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart mesajı: Kahroluyorum

CHP içinde patlak veren taciz ve tecavüz vakaları karşısında sessizliğe gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz!" ifadelerini kullandı.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 08:45
Partisindeki taciz vakalarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart mesajı: Kahroluyorum

CHP teşkilatları taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanmaya devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe gömülmüş, haftalar sonra “Gündemi değiştirmek istiyorlar” sözleriyle kadınları savunmaktan uzak bir açıklama yapmıştı.

Video mesaj yayımladı
Kılıçdaroğlu, Samsun'da İbrahim Zarap'ın boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı.

CHP lideri, tweetinde “8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz!” dedi. Videoda ise şu ifadeleri kullandı:

Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz. Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var. Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Birlikte, kadın erkek, mücadele ederek, hak ve adalet mücadelesi vererek birlikte yapacağız. Sözümüz söz. Bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun. Onları yürekten kutluyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı