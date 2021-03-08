İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar: S-400 kararı bir gecede alınmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamalarında; ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteğine tepki gösterirken S-400'ler ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...



ABD'YE YPG TEPKİSİ



İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'ye desteğine ilişkin, "ABD destek polikasını sürdürecek gibi görünüyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi.



S-400 ÇIKIŞI



Sözcü Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında ise, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek"

