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Özel Harekat'ın 'Nene Hatun'ları: Teröre geçit vermiyorlar

Hakkari'de görevli kadın özel harekat polisleri, vatandaşın huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terörle mücadeleyi başarıyla sürdürüyor. Aldıkları sıkı eğitim sonrası Hakkari'nin zorlu coğrafyasında görev yapan kadın Polis Özel Harekatçılar (PÖH), düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 12:39
Özel Harekat'ın 'Nene Hatun'ları: Teröre geçit vermiyorlar

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki kadın polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Terörle mücadele görevini başarıyla yürüten kadın özel harekatçılar, vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor.

Bölgede görevlerini cansiparane yerine getiren "özel kahramanlar", farklı güzergah ve noktalara baskınlar düzenleyerek arazide arama, tarama faaliyeti yürütüyor.

Kentin hakim tepelerinde konuşlu üslerde gece gündüz nöbet tutup, gözlem yapan kadın polisler, yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipmanların desteğiyle bölgeyi kontrol altında tutuyor.

Her türlü iklim ve coğrafi şartlarda vatan savunmasını layıkıyla yerine getiren kadın PÖH'ler, teröristlere göz açtırmıyor.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" şiarıyla yola çıkan emniyet teşkilatının kadın kahramanları, oluşabilecek terör tehdidine aman vermiyor.

Hakkari dağlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan özel harekat timi, her zaman kadınların yanlarında olacakları mesajını verdiler.

Kadın özel harekatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her türlü engeli aşmak için bütün eğitimleri aldıklarını anlattı.

"Ben bir Türk kadını olarak bu zorlu coğrafyada arkadaşlarımla birlikte vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapmaktan onur duyuyorum" diyen kadın özel harekat polisi, şunları kaydetti:

"Her Anadolu kadınının Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Bizler her zaman onlarla birlikteyiz. Hakkari zorlu bir coğrafya olabilir fakat biz eğitimler alırken ülkenin doğusu ya da batısı ayrımı yapmadan, her türlü engelli aşmak için gerekli bütün eğitimleri aldıktan sonra gönüllülük esasına göre buraya geliyoruz.

Şartlar ne olursa olsun terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bunun için gerekli tüm eğitimleri aldık. Yeterli durumdayız."

Şehitlerin kanıyla sulanmış bu topraklarda görev yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren kadın özel harekat polisleri, "Görev nerdeyse biz oraya koşmaya gönüllüyüz. Doğusuyla batısıyla fark etmez. Hakkari zor bir bölge bizde bu bölgede terörün her türlüsü mücadele etmeye gönüllüyüz." diye konuştular.

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