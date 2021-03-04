İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları belli oldu: İşte sınıf sınıf şartlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme açıklaması kapsamında ilan ettiği okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlangıcı ilanından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da uygulamanın koronavirüs renk kodları ve illere göre gerçekleşme şeklini duyurmuştu. Konuyla ilgili merak edilen tüm gelişmeler Bakan Selçuk'un tüm illere gönderdiği yazıyla aydınlandı.



MEB DUYURDU; İŞTE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN TÜM İL VE SINIFLAR İÇİN KRİTERLERİ



Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin ayrıntılarını duyurdu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden de ilan ettiği gibi planlandığı şekilde tüm il valiliklerine ve okul müdürlüklerine bilgi ve talimat gönderdi. Buna göre teneffüs süreleri dahil tüm detaylar belirlenmiş oldu.



İLKOKUL, ORTAOKUL VE İMAM HATİPLERDE DERSLER 30, TENEFFÜSLER 10 DAKİKA



Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak.



DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE 5,6 VE 7. SINIFLAR BU DERSLERİ YÜZ YÜZE ALACAK



Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle yapılacak.



BU KURAL BÜTÜN RİSK GRUBUNDAKİ İLLERDE: 2 GÜN OKUL 3 GÜN EV



Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak.



RİSKLİ GRUPTA YÜZ YÜZE EĞİTİM



Bu illerde bulunan ilkokullardaki yüz yüze eğitim şartları kapsamında okullara gönderilen yazı ile hangi sınıfta hangi derslerin okulda hangi derslerin evde yapılacağı belirlendi. Buna göre Bakan Ziya Selçuk'un 81 ile gönderdiği yazı kapsamında 1, 2 ve 3. sınıflar için yüz yüze eğitim sürecinde okulda alacakları ve sorumlu olacakları dersler şu şekilde listelendi;



1. sınıflarda: Türkçe, matematik ve hayat bilgisi dersleri okulda öğretmenleri ile birlikte yüz yüze işlenecek dersler kapsamında.



2. sınıflarda: Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil dersi de okullarda sınıf ve branş öğretmenleri ile birlikte işleyecekleri dersler kapsamında yer alıyor.



3. sınıflarda: Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri dersleri kitaplarını alarak okullarda işlemeleri ve uzaktan eğitimden kalan açıklarını kapatacakları dersler arasında.



4. sınıflarda: Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din dersleri yüz yüze yapılacak.



YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİM KARARLARI



Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5, 6. ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze ve 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze yapılacak.



İHL'LERDE 5, 6 VE 7. SINIF DERSLERİ UZAKTAN



Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.



8. SINIFLAR İÇİN YERİNDE KARAR UYGULAMASI



Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8. sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak.



12 SAAT DERS ALANLAR İLE 22 SAAT ALANLARIN OKULDA GÖRECEĞİ DERSLER FARKLI



Bu sınıflarda yerinde karar ile farklı olarak uygulamaya gidilecek. Bu kapsam şöyle;



Haftada 12 ders saati alanlar; 12 saat okulda yüz yüze eğitim yapılması durumunda Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze okutulacak.





Haftada 12 ders saati alanlar; 22 saati okulda yüz yüze eğitim durumunda Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yapılacak.



TÜM RİSK GRUPLARININ İHL 8. SINIFLARI



Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.



SINAVLARDA NERELERDEN SORUMLU OLACAKLAR?



üz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak.



ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA



Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.