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Balyoz kumpası davasında FETÖ tetikçisi Mehmet Baransu'ya şok!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Balyoz kumpasına ilişkin davada mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Baransu’nun tahliye talebini reddederek, duruşmayı 2 Haziran’a erteledi. Sonraki duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladıktan sonra sanıkların son savunmalarının alınmasına geçilecek.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 12:47
Balyoz kumpası davasında FETÖ tetikçisi Mehmet Baransu'ya şok!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden görüntülü olarak duruşma salonuna bağlandı. Davanın tutuksuz sanıkları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur duruşmaya katılmadı. Bazı sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Mesut Özdemir, davanın geldiği aşamanın dikkate alınarak dosyanın, mütalaa için Cumhuriyet savcısına gönderileceğini bildirdi.

BARANSU'YA RET

Sanık Baransu ve avukatları kovuşturmanın genişletilmesini talep etti. Balyoz davasında FETÖ'nün sahte delilleriyle yargılandığı için davaya müdahil olan emekli Kurmay Albay Suat Aytın ise kovuşturmanın genişletilmesi talebi olmadığını bildirdi.

Mahkeme heyeti de bu talebi reddedip, dosyasının Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Baransu'nun tahliye talebini de reddeden heyet, duruşmayı 2 Haziran'a erteledi.

FETÖ'NÜN KUMPASÇILARI

Davada, Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıldan 75 yıla kadar; Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıldan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Bu sanıkların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Taraf gazetesinde 2010 yılında sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri belirtiliyor. FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bu örgütten olmayan birçok askerin tasfiye edilip, FETÖ'ye bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, Taraf ekibinin de bu amaca hizmet ettiği kaydediliyor.

Ahmet Altan

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