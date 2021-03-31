Mansur Yavaş'tan adrese teslim ihale! Beyaz eşyacı firmaya, sayaç bakım ihalesi!

CHP'li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin skandalları Beyaz TV'nin sevilen programı Dinamit'te ifşa olmaya devam ediyor.



MANSUR YAVAŞ'IN BALLI İHALESİ İFŞA OLDU!



Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın skandal bir ihalesi daha ortaya çıktı.



Gazeteci Zihni Çakır Dinamit programında, Ankara Büyükeşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adrese teslim ihalesini belgelerle ifşa etti. Çakır, Yavaş'ın beyaz eşyacı bir firmaya verdiği sayaç bakım onarım ihalesini vererek Ankaralı'yı mağdur ettiğini söyledi.



FİRMA İHALEDEN HEMEN ÖNCE ANKARA'YA İHALE AÇMIŞ!



Öte yandan Çakır, İhaleyi alan firmanın ise ihaleden hemen önce Ankara'ya gelerek şube açtığını da söyledi.

