İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Namussuzlar alçaklar 1000-1500 dolara insan bedeni satanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 'İl Göç Müdürleri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, 'Sizlere söyleyeceklerim ve anlatacaklarım var.' diyerek başladığı konuşmasında sert ifadeler kullandı.



Soylu, Batı'yı eleştirirken, muhalefetin tutumuna da ateş püskürdü. Soylu, 'Üzüntüm şudur, bizi eleştirdikleri kadar göç konusunda Batı'yı eleştirmiyorlar. Onları hala efendi görüyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz paylaşmamayı öğütleyen bir dine sahip değiliz...' dedi.



BAKAN SOYLU: SÖYLEYECEKLERİM VE ANLATACAKLARIM VAR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Sizlere söyleyeceklerim ve anlatacaklarım var. Göç meselesinde birkaç perspektifin altını çizmek isterim. Dünya bir virüs salgınını yönetmeye çalışıyor. Maske konusunda tatsız bir rekabet yaşansa da nihayet bir yere oturdu. Dünya salgınla mücadelede önemli bir birliktelik ortaya koydu. Ama aynı dünya bir göç sorunu ile de karşı karşıya.



'İNSANLIĞI ÖLDÜRÜYORLAR'



Meksika'da ABD'ye, Venezuela'dan yine aynı noktaya... Orta Afrika, Orta Asya'dan Türkiye ve Avrupa'ya, yine Güney Amerika'da oluşan göç hareketi. Bu insanlığın bir imtihanıdır. Biz bu imtihanda başı dik bir şekilde duruyoruz. Dünyada nelerle karşılaşıldığını görüyoruz.



Altını çizerek söylüyorum, Avrupalı Yunanistan'ın kendi ülkelerine gitmek isteyen insanlara neler yaptığını görüyoruz. Avrupa'da, Batı'da dünya da görüyor. Ama kendi medeniyetlerinin şahikalarına taptıkları için beni bağışlayın insanlığı öldürüyorlar.



'DEAŞ'I BATI ÜRETTİ'



Akif, 100 yıl önce' Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' derken tarihin her anını, geçmişi ve geleceği fotoğrafladı. Türkiye burada büyük bir işin altına imza atıyor. Şurada dünyanın neresinden gelirse gelsin, düzen kurmaya çalıştığımız tüm meselelerde insanlığa sahip çıkıyoruz. Dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesiyiz. Coğrafyamız öyle, etrafımız ateş çemberi. DEAŞ'ı biz üretmedik, Batı üretti.



'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ VAZGEÇMEDİ'



Şuna inanabilirsiniz ki, Türkiye'nin yaptıkları, Sayın Cumhurbaşkanımızın ne derlerse desin vazgeçmedi. Vizyonu sayesinde şükranla bakacaklar. İnsanlık böyle gerçekleşir, tarih böyle gerçekleşir, sırt dönerek gerçekleşmez. Muhalefetin dengesizliğine, içeride ve dışarıda sıkıntı çıkarılmaya çalışılmasına rağmen vazgeçmiyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, Cenab-ı Allah da biliyor.



'İNSANLIĞA YAKIŞAN BİR POLİTİKADIR'



Suriye'de 10 yıldır gördüklerimiz, sırt dönme, yüz çevirme, göçmenleri çırılçıplak elleri kelepçeli denize atmak... Virüsten korkmayan Batı, göçmenden korkmuştur. İstikrarsızlıktan Batı açıkça nemalanmıştır. Göç politikamızı eleştirenlere söylemek isteriz ki, ekonomik sayiklerle elimizde hesap makinesi ile bunu yapmış değiliz. Biz kültürel bağımız olan o insanlara ölümden kaçarken kucak açtık. Batı gibi onları sömürmedik, onlara sömürü aracı olarak bakmadık. Madenlerinden, topraklarından istifade etmek için tarihe kara bir leke sürmedik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde ortaya koyduğumuz bu politika doğru, insanlığa yakışan bir politikadır.



'DÜNYA BİZİ Mİ KANDIRIYOR?'



İnsanlarda infial oluşturmaya yönelik boş söylemlerin ne uygulanabilirliği ne de faydası yoktur. Doğu'da karlar eriyince o karların altından cesetler çıkacak. Hangi anne, hangi baba, hangi evlat, hangi eş bu tabloya sürüklenmek, sürüklemek ister? Hangi biriniz çoluk çocuğunuz ile meçhule gidersiniz? Adalete, suya, eğitime uzaklar da onun için bunu yapıyorlar. Gelir eşitsizliği var da onun için. Büyük bir göç hareketi başlıyor.



Dünya milyarlarca insanın suya uzaklığını bilmiyor mu? Mikroçipler üreten dünya gerçekten bunu bilmiyor mu? Bizi mi kandırıyor? Şunu biliniz, biz doğru yolda gidelim, yardımcı olacak olan Allah'tır.



MUHALEFETE: ONLARI HALA EFENDİ GÖRÜYORLAR



Üzüntüm şudur, bizi eleştirdikleri kadar göç konusunda Batı'yı eleştirmiyorlar. Onları hala efendi görüyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz paylaşmamayı öğütleyen bir dine sahip değiliz...



GÖÇMEN TACİRLERİNE: NAMUSSUZLAR, ALÇAKLAR, 1500 DOLARA İNSAN BEDENİ SATANLAR...



Bizim temel hedefimiz göçmen tacirleridir. Namussuzlar, alçaklar, 1000-1500 dolara insan bedeni satanlar. Aylan Bebeğin katilleri... Konulmaması gereken bir bota 30-40 kişiyi sıkıştıran gözü dönmüş namussuzlar.'

