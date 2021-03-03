İşgalci İsrail'i üzecek haber!

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesi ile ilgili soruşturmanın başladığını duyurdu.



ANADOLU AJANSI EKİBİNE SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERİLDİ



Öte yandan Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) Batı Kudüs'te Anadolu Ajansı (AA) haber ekibine saldırmasını kınadı.



Sendika Başkanı Ebubekir, Haredilerin bu saldırısından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulayarak, polis ile saldırganların koordinasyon içinde olduğunu söyledi.



Saldırıyı basını susturmanın bir yöntemi olarak değerlendiren Ebubekir, İsrail'in kutsal şehri Yahudileştirmesi gerçeğinin üstünü örtmeye çalıştığını belirtti.



AA Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile foto muhabiri Mustafa Haruf ve kameraman Fayiz Ebu Rumeyle'den oluşan AA ekibi, Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Kudüs'teki Mea Şearim Mahallesi'nde haber çekimi esnasında saldırıya uğramıştı. Olaydan zarar görmeden kurtulan AA ekibi, saldırganlar hakkında şikayette bulunmuştu.



İsrail polisi olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.