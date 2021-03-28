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CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medyaya 722 bin 500 TL ödeme yapmış

CHP'li Tunç Soyer'in hesabının troller tarafından yönetildiği bir kez daha ortaya çıktı. Soyer, 3 yılda sosyal medyaya 722 bin 500 TL ödeme yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyaya ayırdığı bütçe her geçen yıl katlanarak artıyor. Endişeyle takip ediyoruz” dedi.

Güncel / 28 Mart 2021 Pazar 14:08
CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medyaya 722 bin 500 TL ödeme yapmış

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yılda sosyal medyaya 722 bin 500 TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Tunç Soyer, 25 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, 'Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız' paylaşımı yapmıştı.



HIZAL: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyaya ayırdığı bütçe her geçen yıl katlanarak artıyor. Endişeyle takip ediyoruz' dedi.



TASLAK: 'GELECEK YILLARDAKI IHALELER IÇIN ŞIMDIDEN KORKUYORUZ'

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak da 'CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yılda sosyal medyaya yaklaşık 722 Bin 500 TL ödeme yapmış. Attıkları her tweet, binlerce TL değerinde. Her yıl ödemeler artmış, gelecek yıllardaki ihaleler için şimdiden korkuyoruz' ifadelerini kullandı.



SOYER: 'İZMİR'DEKİ BÜTÜN CANLILARIN BAŞKANI TUNÇ SOYER BAŞKANIMIZ'

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabının troller tarafından yönetildiği bir kez daha belgelenmişti.

Tunç Soyer'in, 25 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, 'Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız' paylaşımı yapmıştı.

Soyer, söz konusu paylaşımına Kerem Ziya Yangöz'ün, 'Her sabah belediyeye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz? Tunç Soyer' ifadelerini etiketlemişti.

Tunç Soyer'in trollerinin; Tunç Soyer'in hesabını karıştırdığının ortaya çıkması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesabını kullanan kişinin istifa ettiğini açıklamıştı.



SOYER, TROLLÜK YAPAN KİŞİNİN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesabını kullanan kişinin istifa ettiğini açıklamıştı.

Soyer, 'Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir. Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur' iddiasında bulunmuştu.

Ak Parti

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