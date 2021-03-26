USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,96 EURO (Alış - Satış) : 9,38 - 9,39

Joe Biden'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi damga vurdu

ABD Başkanı Joe Biden, AB Liderler Zirvesinde Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Zirve öncesi düzenlediği basın toplantısına ise liste damga vurdu.

Dünya / 26 Mart 2021 Cuma 12:19
Joe Biden'dan Türkiye açıklaması! Zirve öncesi damga vurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne video konferans ile katıldı. ABD-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için adımlar atılması gerektiğini söyleyen Biden, ortak çıkarlara vurgu yaptı.

Görüşmenin detayları ile alakalı bir açıklama yayımlayan Beyaz Saray, 'Başkan Biden, Çin ve Rusya da dahil ortak dış politika çıkarları konusunda birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Ayrıca Türkiye, Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar konusunda da AB ile ABD'nin temasının sürmesi gerektiğini vurguladı' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasından endişeliyim'

Öte yandan, video konferans yöntemiyle yapılan zirvenin içeriğine hakim bir AB yetkilisi, Bloomberg'e verdiği demeçte Biden'ın görüşmede 'Ankara'nın Rusya ile giderek yakınlaşan bağlarından' dolayı endişeli olduğunu söylediğini belirtti.

Yetkiliye göre AB liderleri ise Biden'a, Türkiye'ye yaptırımların halen daha masada olduğu cevabını verdi. Liderler, Ankara ile daha yakın ekonomik ilişkiler için Doğu Akdeniz'deki iddialarından feragat etmesini gösterdi.

Miçotakis ile de görüştü

Zirve sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını vererek, iş birliği vurgusu yaptı.

Basın toplantısına damga vuran liste

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta ilginç bir rekorun sahibi olmuştu. Biden, geçen 100 yıllık süre içinde göreve başladıktan sonra en uzun süreyle medyayla sorulu cevaplı toplantı düzenlemeyen ABD Başkanı olarak kayda geçmişti.

Uzun bir bekleyişin ardından, AB Liderleriyle görüşmesinden önce, ilk kez kameralar karşısına geçen Biden, iç politika, Çin, Rusya ve koronavirüs pandemisiyle alakalı konular hakkında açıklamalar yaptı. Türkiye kelimesi ise sadece bir kez geçti. Göçmen krizinin yaşandığı dönemde Türkiye'de olduğunu söyleyen ABD Başkanı, 'Obama beni geri çağırmıştı' dedi.

Basın toplantısının en dikkat çeken noktası ise, bir fotoğrafçının çektiği yukarıdaki kare oldu.

Biden'ın basın toplantısında önüne bir kitapçık konduğu, soru soracak gazetecilerin sırası, fotoğrafı ve kime çalıştıklarının yazdığı görüldü.

Yunanistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement