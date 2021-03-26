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Beyaz Saray'dan flaş Afganistan açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den ABD'nin daha önce açıklanan Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin açıklama geldi. Psaki, ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan tam olarak çekilmesinin zor olduğunu ancak Başkan Joe Biden'ın henüz nihai kararını vermediğini ifade etti.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 21:58
Beyaz Saray'dan flaş Afganistan açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den ABD'nin daha önce açıklanan Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin açıklama geldi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"1 MAYIS'A KADAR ÇEKİLMEMİZ ZOR GİBİ"

Biden'ın dün yaptığı basın toplantısında, "1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmemiz zor gibi." ifadesine açıklık getiren Psaki, Biden'ın bölgedeki lojistik durumu göz önüne alarak böyle bir çıkarımda bulunduğunu kaydetti.

Psaki, "Bölgedeki duruma bakılırsa 1 Mayıs'a kadar çıkmamız zor gibi, Biden da bunu söyledi. Biz Afganistan'ın yeniden teröristler için cennet olmasını istemiyoruz. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimizle irtibat içindeyiz. Ancak Biden henüz nihai kararını vermedi." diye konuştu.

ÇİN'E MESAJ

Çin'in Uygur Türklerini zorla çalıştırması nedeniyle kendileriyle ticareti kesen firma ve şirketlere uyguladığı baskıya da değinen Psaki, "Çin'i, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki korkunç insan hakları ihlallerinden alıkoymak ve zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını durdurmak için güçlü adımlar atıyoruz." dedi.

Psaki, ABD'li tüketicilerin paralarının nereye gittiğini bilmeye hakkı olduğunun altını çizerek "Uluslararası toplumun, Çin'in özel şirketlere karşı piyasalarına bağlılığını silah olarak kullanmasına karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

BEYAZ SARAY KOVİD-19'UN KAYNAĞI İÇİN DSÖ RAPORUNU BEKLİYOR

Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield'in, Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi.

Dünya Sağlık Örgütünün konuyu araştırdığına ve yakın zamanda bir rapor yayımlayacağına işaret eden Psaki, "Bu rapor yayımlandığında, Kovid-19'un ilk zamanları ve çıkış noktasına dair birçok şeyi öğrenmiş olacağız. Böylece de gelecek krizlere daha iyi hazırlanabiliriz." yorumunu yaptı.

Psaki, DSÖ'nün soruşturmasında şeffaflığın önemli olduğunu vurguladı.

BİDEN'IN FOX'A SÖZ HAKKI VERMEMESİ GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyetçi kanatta yer alan Fox News'in Muhabiri Peter Doocy, Biden'ın dünkü basın toplantısında kendisine söz vermediğini hatırlatarak "Neden bizim ismimiz Biden'ın önündeki listede yoktu?" diye sorması üzerine Psaki, bugüne kadar Fox'a birçok açıklama yaptıklarını söyledi.

Afganistan

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