AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki alçak saldırıya tepki!

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına Yunanistan bayrağı çizildi. "Türklere ölüm" ifadeleri ve haç sembollerinin de yer aldığı ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip “Türklere ölüm” tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.