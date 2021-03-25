KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, camiye yapılan saldırıyı kınadı!

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provokasyonlarının gündeme geldiğini belirtti.



"BÜTÜN TÜRKLER ÖLÜN"



27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacak gayriresmi 5+BM toplantısına da sayılı günler kalırken Rum provokasyonlarının yeniden yoğunluk kazandığına dikkati çeken Tatar, GKRY'de bulunan camiler, dini ve kutsal yerlerin saldırıya uğradığını, dün de Yunan ayaklanmasının 200'üncü yıl dönümünde Limasol'da bulunan caminin duvarına "Bütün Türkler ölün" şeklinde ırkçı ve faşist sloganların yazıldığını aktardı.



Tatar, bu olayla Rum zihniyetinin bir kez daha gözler önüne serildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"1963-1974 döneminde de yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir. Rum yönetimi ile liderliğine önerimiz, bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz bu yöndedir."







"SUÇLULARIN BULUNUP, CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"



KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre de Başbakan Ersan Saner, söz konusu cami duvarına Yunanistan bayrakları çizilerek "Bütün Türkler ölün" yazıları yazıldığını üzülerek öğrendiğini belirterek camiye yapılan saldırıyı ve ırkçı tutumu kınadı. Saner, yapılanın provokasyon olduğunu ve kabul edilemeyeceğini belirterek Rum yönetiminin olayın faillerini bulup, adalet önüne çıkartması gerektiğinin altını çizdi.



Suçluların cezasız kalmaması gerektiğini kaydeden Saner, Güney Kıbrıs'ta daha önce camilere yapılan çeşitli saldırıların ve Güney Kıbrıs'a geçen Kıbrıs Türklerine yönelik ırkçı saldırıların hiçbirinin faillerinin bulunmadığını ve tüm saldırıların cezasız kaldığını hatırlattı.



Saner, "Rum hükümeti bu kadar mı aciz? Bu tür saldırıların faillerini bir türlü bulup da adalet önüne çıkaramıyor. Suçluların bulunup, cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanarak, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti.



Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) yer alan habere göre, Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce, 25 Mart 1821'in yıl dönümünde, Yunan ayaklanması öven sloganlar yazıldı, camiye Yunan bayrağı ve haç çizildi.