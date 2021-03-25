İstanbul'da kar rezaleti: Tuzlama yapılmadı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi artırarak devam etti.





Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.







TUZLAMA YAPILMADI ARAÇLAR YOLDA KALDI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara rağmen kentin bazı bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı bu yüzden sürücülerin yolda kaldığı görüldü.



AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbulun bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak Anadolu Yakasına lapa lapa yağmaya devam etti.





AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu. Bu sabahta yine Anadolu Yakasında lapa lapa kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti.





GECE BOYU ARALIKLARLA DEVAM ETTİ



Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.



METEOROLOJİ KAR UYARISI YAPMIŞTI



İstanbul'da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün içinde İstanbul'a kar uyarısı yapmıştı.







SABAH SAATLERİNDE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU



Yapılan uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.



Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu.



Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de kar yağışı görüldü.



METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.



RÜZGAR: Rüzgarın; ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.