USD (Alış - Satış) : 7,97 - 7,98 EURO (Alış - Satış) : 9,43 - 9,44

İstanbul'da kar rezaleti: Tuzlama yapılmadı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi artırarak devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara rağmen kentin bazı bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı bu yüzden sürücülerin yolda kaldığı görüldü. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 09:10
İstanbul'da kar rezaleti: Tuzlama yapılmadı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi artırarak devam etti.


Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.



TUZLAMA YAPILMADI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara rağmen kentin bazı bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı bu yüzden sürücülerin yolda kaldığı görüldü.

AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbulun bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak Anadolu Yakasına lapa lapa yağmaya devam etti.


AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu. Bu sabahta yine Anadolu Yakasında lapa lapa kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti.


GECE BOYU ARALIKLARLA DEVAM ETTİ

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.

METEOROLOJİ KAR UYARISI YAPMIŞTI

İstanbul'da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün içinde İstanbul'a kar uyarısı yapmıştı.



SABAH SAATLERİNDE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yapılan uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de kar yağışı görüldü.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın; ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Sarıyer

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement